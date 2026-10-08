Nożownik zaatakował policjantów. Strzały w Szamotułach

Policja została zaalarmowana o mężczyźnie z nożem, który zachowuje się w sposób budzący poczucie zagrożenia.

- „Kiedy patrol znalazł się na miejscu, mężczyzna ruszył na policjantów. Funkcjonariusze najpierw użyli środków przymusu służących do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej, a gdy to okazało się bezskuteczne, oddali strzały z broni”

- relacjonuje rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.

Poza raną w wyniku postrzelenia, mężczyzna miał też samemu zranić się nożem. To 34-latek, który był poszukiwany przez policję do sprawy kryminalnej. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Kula trafiła postronną osobę

Do szpitala przetransportowano też jednego ze świadków zdarzenia. Jak ustalił Onet, przebywająca w pobliżu interwencji postronna osoba została ranna w nogę od policyjnej kuli. Na miejsce skierowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.