Dzisiaj rano media obiegła informacja o zatrzymaniu 23-latka, który na jednym z forów internetowych pisał o chęci przeprowadzenia zamachu na czołowych polskich polityków.

Mężczyzna został błyskawicznie namierzony przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 23-latka zatrzymano, postawiono zarzuty, a następnie – za zgodą sądu – aresztowano na 30 dni.

Mężczyzna usłyszał zarzuty „podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa, zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak również zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa”.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie przekazała nowe informacje w sprawie.

„We wpisie, o którym mówimy, nie było konkretnych nazwisk. Pisał o zamachu na kilkunastu polityków” – poinformował podczas konferencji prasowej Mariusz Boroń, który zastępuje rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

„To wszystko jest sprawdzane w chwili obecnej. Zabezpieczony został sprzęt komputerowy, telefony tej osoby, które poddawane są szczegółowej analizie i z tego co wiem, zawiadomiona została również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego” – dodał.

23-latek dodał także, że wpis w mediach społecznościowych opublikował „z głupoty”.