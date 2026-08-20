6 kwietnia 2023 roku policja zatrzymała w Nowym Gulczewie mężczyznę, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Jak informowali wówczas funkcjonariusze, przeprowadzone przez nich badanie wykazało ok. 2,6 promila alkoholu w organizmie kierowcy. Okazał się nim być starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz. W marcu 2025 roku został on prawomocnie uznany za winnego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Teraz Ziemkiewicz wystąpił u boku szefa MON na zorganizowanej w Płocku konferencji dot. rozbudowy polskiej obrony powietrznej.

- „Minister Władysław Kosiniak-Kamysz miał dziś wyjaśnić dlaczego wycofał Patrioty spod Warszawy. Zamiast tego zrobił reklamę swojemu partyjnemu koledze Sylwestrowi Ziemkiewiczowi, który jest starostą płockim. Ten Pan został został prawomocnie skazany za jazdę po pijanemu i zgodnie z ustawą powinien natychmiast przestać pełnić urząd”

- zauważył w mediach społecznościowych Mateusz Kurzejewski, rzecznik kampanii prof. Przemysława Czarnka.

- „Ale to dla większości PO-PSL żaden kłopot i natychmiast znaleziono sposób na ominięcie przepisów. Zmieniono regulamin powiatu i starosta przestał być etatowym pracownikiem samorządu. Dalej wykonuje swoje obowiązki np. decyduje... kto straci prawo jazdy za kierowanie pod wpływem alkoholu”

- dodał.