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Koniec z reklamami alkoholu, wkracza nocna prohibicja. Sejm niemal jednogłośny

Sejm podjął niemal jednogłośną decyzję w sprawie nocnej prohibicji na terenie całego kraju oraz całkowitego zakazu reklamy i promocji alkoholu. Za złamanie przepisów będą groziły kary dochodzące do miliona złotych grzywny.

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Piwo w sklepie
Piwo w sklepie · fot. ilustracyjne - Pixabay

Nowe przepisy zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów – aż 400 posłów poparło zmiany i tylko 9 było im przeciwnych. 4 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Wcześniej do ustawy zgłoszono aż 37 poprawek, z których część przyjęto. Zgodnie z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, a także ustawy o świadczeniach opieko zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na terenie całego kraju w godzinach od 22 do 6 obowiązywać będzie prohibicja. Wyłączone są z tego między innymi lokale gastronomiczne.

Całkowicie zakazana będzie też reklama i promocja napojów alkoholowych włącznie z piwem. Złamanie tego przepisu grozić będzie grzywną od 30 tysięcy do miliona złotych lub ograniczeniem wolności.

Gdy przepisy wejdą w życie, pracownik sprzedający alkohol będzie miał obowiązek sprawdzenia wieku osoby co do której pełnoletności ma wątpliwość. Gdy nie okaże ona dokumentu, sprzedawca będzie zobowiązany do odmówienia sprzedaży alkoholu.

Zmian jest więcej – na opakowaniach pojawią się widoczne ostrzeżenia dotyczące szkodliwości zdrowotnej alkoholu. Podniesiono też m.in. opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Źródło: PAP,businessinsider.com.pl

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