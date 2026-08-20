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Rosja

Jest gorzej niż po wybuchu wojny! Panika w rosyjskich bankach

Jak relacjonuje „The Washington Post”, w rosyjskim systemie bankowym ma miejsce większy odpływ środków niż ten odnotowany po rozpoczęciu pełnoskalowej napaści na Ukrainę. Kolejne firmy i klienci masowo wycofują pieniądze, przenosząc kapitał za granicę, a rosyjskie banki tracą płynność.

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Fot. kremlin.ru
Fot. kremlin.ru

Największe firmy obawiają się, że państwo może zacząć konfiskować majątki, albo może dojść do innego wydarzenia powodującego niestabilność gospodarczą, wobec czego decydują się na przenoszenie kapitału poza Rosję. 

- „Jeśli rząd rosyjski potrzebuje pieniędzy, (Władimir) Putin po prostu zagrabi aktywa. Nie przejmuje się tym. Myślę, że właśnie w tym kierunku tam zmierzają”

- mówi amerykańskim dziennikarzom wspólnik biznesowy jednego z miliarderów.

- „To nie jest miejsce, w którym chce się robić interesy”

- dodaje.

Niepewność potęgują też ukraińskie ataki. W ostatnim miesiącu poważnie ucierpiała w nich największa w Rosji platforma e-handlu. 

Jak podał Bank Rosji, w drugim kwartale tego roku odpływ gotówki przekroczył już 9,4 mld dolarów. 

Źródło: Money.pl, Fronda.pl

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