Dzień: czwartek, 20 sierpnia 2026 Imieniny: Bernarda, Samuela, Sobiesława

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Czwartek XX tygodnia okresu zwykłego

Polityka

Bezczelne wystąpienie Czarzastego. Marszałek boi się prezydenckiego weta

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty obawia się, że prezydent Karol Nawrocki nie podpisze ustawy podwyższającej podatki. „Jest znany z tego, że wszystko rozwala” – mówił o prezydencie b. działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

2 min czytania
Fot. screenshot: YouTube (TVP Info, Karol Nawrocki )
Fot. screenshot: YouTube (TVP Info, Karol Nawrocki )

Premier Donald Tusk ogłosił wczoraj rządową propozycję zmian w podatkach.

- „Postanowiliśmy wspólnie z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim, aby w dwóch wymiarach ulżyć i pomóc tej rosnącej, narodziła się już dawno temu, klasie średniej. A więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio i średnio plus, i których liczba rośnie”

- powiedział.

Ulżyć ma im podniesienie drugiego progu podatkowego o 10 tys. zł – ze 120 do 130 tys. zł. Druga z zaprezentowanych przez przewodniczącego KO propozycji dotyczy już podwyższenia podatków.

- „Mam głębokie przekonanie, że podwyższenie podatków, o których za chwilę powiem, jest bardzo sprawiedliwe i uczciwe”

- przekonywał Donald Tusk.

- „Zaproponujemy podniesienie CIT z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro, czyli 200 mln zł oraz dla podatkowych grup kapitałowych oraz tych największych, osiągających największe przychody koncernów i dużych przedsiębiorstw. Zakładamy także podwyższenie o 1 pkt proc. do 5 proc., daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad milion zł rocznie”

- dodał.

Czarzasty atakuje prezydenta

Do proponowanych zmian na antenie TVN24 odniósł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który zapewnił, że jest z nich zadowolony. Obawia się jednak prezydenckiego weta.

- „Te zmiany, o których rozmawiamy, będą dotyczyły ok. 4 milionów ludzi. Pan prezydent Nawrocki może ich nie podpisać. Jest znany z tego, że wszystko rozwala”

- wypalił lider Nowej Lewicy.

Dalej było jeszcze bezczelniej, bo dawny działacz komunistyczny zaczął mówić o prezydenckich projektach, których procedowanie sam blokuje, w myśl zapowiedzianego przez siebie, choć nieznanego w polskim porządku prawnym „marszałkowskiego weta”.

- „Jest również znany z tego, że jest totalnie nieskuteczny, jeżeli chodzi o elementy konstruktywne, tzn. o przeprowadzenie swoich projektów ustaw. Nie umie tego robić, źle pisze te ustawy, one są nieprzygotowane, jest politykiem pod tym względem nieskutecznym”

- mówił Czarzasty o głowie państwa.

- „Jeżeli pan prezydent chce powiedzieć 4 milionom Polaków >>będziecie płacili więcej podatków<<, to niech powie. Ja wiem, że jest specjalistą od psucia życia Polakom, bo ostatnio nie podpisał umowy związanej ze związkami partnerskimi”

- dodał.

Źródło: Niezależna.pl, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej