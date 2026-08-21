Powołany bez wymaganej ustawą opinii prezydenta na prokuratora krajowego Dariusz Korneluk gościł na antenie TVN24, gdzie mówił o zarzutach postawionych liderowi Konfederacji Korony Polskiej. Dotyczą one czterech wydarzeń z ub. roku: kradzieży flag Ukrainy oraz LGBT, zniszczenia wystawy dot. społeczności LGBT w Sejmie oraz pomówienia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Grzegorz Braun nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.