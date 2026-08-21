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Polityka

Grzegorz Braun z kolejnymi zarzutami

Stojący na czele Prokuratury Krajowej prok. Dariusz Korneluk poinformował o kolejnych zarzutach, które przedstawiono europosłowi Grzegorzowi Braunowi.

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Fot. screenshot: YouTube (Monika Jaruzelska zaprasza)
Fot. screenshot: YouTube (Monika Jaruzelska zaprasza)

Powołany bez wymaganej ustawą opinii prezydenta na prokuratora krajowego Dariusz Korneluk gościł na antenie TVN24, gdzie mówił o zarzutach postawionych liderowi Konfederacji Korony Polskiej. Dotyczą one czterech wydarzeń z ub. roku: kradzieży flag Ukrainy oraz LGBT, zniszczenia wystawy dot. społeczności LGBT w Sejmie oraz pomówienia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. 

Grzegorz Braun nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. 

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

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