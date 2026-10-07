Prof. Balcerowicz gościł wczoraj w programie red. Bogdana Rymanowskiego na antenie Radia ZET, gdzie komentując sytuację finansów publicznych podkreślał, iż „mamy bardzo poważne problemy”.

- „Mamy najwyższy deficyt w Europie”

- zauważył ekonomista.

Wskazał na rosnące koszty obsługi długu.

- „Dane są bijące po oczach. Mianowicie: koszty obsługi długu w 2021 roku wynosiły 29,1 mld zł, a w obecnym roku będą przekraczały 106 mld zł”

- podkreślił.

Domański do dymisji

Odpowiedzialny za ten stan rzeczy jest minister finansów Andrzej Domański. Prof. Balcerowicz przyznał, że jest rozczarowany tym ministrem.

- „Patrząc na wyniki. On najbardziej odpowiada, jako minister finansów, za stan finansów publicznych. I te wyniki są bardzo złe”

- powiedział.

Stwierdził, że Andrzej Domański „nie jest odpowiedzialny jako minister finansów”.

- „Za jego kadencji nastąpił lawinowy wzrost kosztów obsługi długu. To jest najważniejsze kryterium oceny pracy ministra finansów”

- wyjaśnił gość Bogdana Rymanowskiego.

Wobec tego, w ocenie prof. Balcerowicza, Andrzej Domański powinien podać się do dymisji.

- „Człowiek mający poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadanie, który nie jest w stanie sprostać elementarnym wymaganiom, podaje się do dymisji”

- powiedział.