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Polityka

Fatalna kondycja finansów państwa. Balcerowicz: Domański do dymisji!

Nawet ikona liberalnej III RP Leszek Balcerowicz nie zostawia suchej nitki na obecnej kondycji finansów państwa i odpowiedzialnym za nią Andrzeju Domańskim. Były prezes NBP wskazuje, że minister finansów poniósł porażkę i powinien podać się do dymisji.

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Fot. screenshot: YouTube (Radio ZET, Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Radio ZET, Janusz Jaskółka)

Prof. Balcerowicz gościł wczoraj w programie red. Bogdana Rymanowskiego na antenie Radia ZET, gdzie komentując sytuację finansów publicznych podkreślał, iż „mamy bardzo poważne problemy”. 

- „Mamy najwyższy deficyt w Europie”

- zauważył ekonomista.

Wskazał na rosnące koszty obsługi długu.

- „Dane są bijące po oczach. Mianowicie: koszty obsługi długu w 2021 roku wynosiły 29,1 mld zł, a w obecnym roku będą przekraczały 106 mld zł”

- podkreślił.

Domański do dymisji 

Odpowiedzialny za ten stan rzeczy jest minister finansów Andrzej Domański. Prof. Balcerowicz przyznał, że jest rozczarowany tym ministrem. 

- „Patrząc na wyniki. On najbardziej odpowiada, jako minister finansów, za stan finansów publicznych. I te wyniki są bardzo złe”

- powiedział.

Stwierdził, że Andrzej Domański „nie jest odpowiedzialny jako minister finansów”.

- „Za jego kadencji nastąpił lawinowy wzrost kosztów obsługi długu. To jest najważniejsze kryterium oceny pracy ministra finansów”

- wyjaśnił gość Bogdana Rymanowskiego.

Wobec tego, w ocenie prof. Balcerowicza, Andrzej Domański powinien podać się do dymisji. 

- „Człowiek mający poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadanie, który nie jest w stanie sprostać elementarnym wymaganiom, podaje się do dymisji”

- powiedział.

Źródło: Radio ZET, Fronda.pl

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