Dziesięć lat Amoris laetitia

Leon XIV przypomniał drogę, jaką Kościół przeszedł w refleksji nad małżeństwem i rodziną – od Synodu Biskupów z 1980 r. i Familiaris consortio św. Jana Pawła II po proces synodalny rozpoczęty przez Franciszka, którego owocem była opublikowana przed dziesięciu laty adhortacja Amoris laetitia.

Papież zaznaczył, że w minionej dekadzie dokument został przyjęty w różnych kulturach i kontekstach duszpasterskich, towarzyszył konkretnemu życiu rodzin i inspirował nowe inicjatywy. Obecne spotkanie ma pomóc spojrzeć na owoce tego czasu i rozeznać, „gdzie Duch prowadzi dziś Kościół”.

Wiele możemy nauczyć się od rodzin

Ojciec Święty podkreślił, że same rodziny są uczestnikami misji Kościoła. Dają świadectwo Ewangelii poprzez codzienną miłość i wierność, troskę i przebaczenie, wychowanie dzieci i przekazywanie wiary, a także opiekę nad osobami starszymi i bezbronnymi.

Jednocześnie - wskazał - duszpasterze powinni wejść w „szkołę słuchania”. „Mamy z pewnością wiele do nauczenia się od rodzin” - mówił Leon XIV, zwracając uwagę także na rodziny doświadczające trudności, samotności i tego, co może być postrzegane jako życiowa porażka.

Młodzi nadal pragną miłości i wierności

Papież nie pominął przemian kulturowych dotyczących małżeństwa i seksualności. Jak zauważył, w wielu środowiskach pogłębia się dystans między sposobem przeżywania seksualności i intymności a chrześcijańską wizją małżeństwa.

Jednocześnie młodzi ludzie nadal pragną miłości, wierności i poczucia przynależności. Wielu z nich ma jednak trudność ze zrozumieniem, jak chrześcijańska wizja miłości może urzeczywistnić się w ich życiu i dlaczego zobowiązanie na całe życie jest drogą do tego, czego szukają.

Na podejmowane decyzje wpływają również niepewność ekonomiczna, migracja, przemoc, samotność i kruchość emocjonalna. Dlatego - podkreślił Leon XIV - Kościół powinien odważnie pytać, czy jego język i praktyka duszpasterska rzeczywiście potrafią dotrzeć do ludzkich serc.

Jaki Kościół spotykają najbardziej kruche rodziny?

Szczególne miejsce w papieskim przemówieniu zajęła kwestia kruchości. Leon XIV przypomniał, że należy ona do ludzkiej kondycji i jest obecna także w życiu Kościoła. Każdy doświadcza rozdźwięku między dobrem, którego pragnie, a tym, czym rzeczywiście potrafi żyć.

„Potrzebujemy łaski, przebaczenia i nowych początków” - wskazał Papież. Następnie postawił pytania dotyczące duszpasterskiego oblicza Kościoła: jaki Kościół spotykają ludzie, gdy są najbardziej bezbronni? Czy wspólnoty pomagają im odkryć, że nadal mają w nich swoje miejsce, odpowiedzialność i dary, którymi mogą służyć?

Leon XIV zaznaczył, że prawda głoszona przez Kościół powinna być spotykana także poprzez „cierpliwość, bliskość i miłosierdzie” duszpasterskiej obecności.

Nowe drogi głoszenia Ewangelii rodzinom

Papież wezwał uczestników spotkania, aby nie ograniczali się jedynie do opisywania współczesnych problemów rodzin. Trzeba pozwolić, by ich rzeczywiste doświadczenia stawiały pytania samemu Kościołowi i pobudzały jego duszpasterską odpowiedzialność.

Chodzi o poszukiwanie odnowionych sposobów głoszenia Ewangelii, udzielania łask sakramentalnych i towarzyszenia rodzinom, aby widoczna stawała się „czułość, z jaką Chrystus nadal kroczy pośród swojego ludu”.

Leon XIV wyraził nadzieję, że doświadczenia ostatnich dziesięciu lat pomogą Kościołom lokalnym rozpoznawać nowe drogi duszpasterskie. Prosił też uczestników o wzajemne słuchanie, otwartość na działanie Ducha Świętego oraz odwagę, „aby Ewangelia mogła stawać się coraz pełniej Dobrą Nowiną dla rodzin na całym świecie”.