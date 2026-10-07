W Sejmie trwają prace nad ustawą budżetową. Rządzący przewidzieli w niej rekordowy deficyt. Nawet sympatyzujący z obozem władzy ekonomiści zaczynają już otwarcie mówić o zbliżającej się katastrofie w finansach państwa. Czym zajmuje się w tym czasie szef resortu finansów? Kandydatka na prezydenta Krakowa Monika Piątkowska pochwaliła się w mediach społecznościowych nagraniem, na którym wspólnie z ministrem Domańskim rozdaje ulotki na krakowskich ulicach.

- „Od samego rana z Andrzej Domański wśród was, na Rondzie Grzegórzeckim. Dziękujemy za słowa wsparcia oraz konstruktywne rozmowy z tymi o których głosy zabiegam!”

- napisała.

Poseł koalicji grzmi

To już za wiele nawet dla niektórych parlamentarzystów rządzącej koalicji.

- „Trwa posiedzenie Sejmu, na którym zajmujemy się ustawą budżetową. Tą samą, którą Rada Fiskalna oceniła bardzo krytycznie - trwała i głęboka nierównowaga finansów publicznych, bardzo wysokie ryzyko przekroczenia progu 55 proc. PKB. Tymczasem Minister Finansów rozdaje ulotki kampanijne w Krakowie. Chętnie bym się z nim spotkał - nawet na przystanku. Od stycznia, jako przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, proszę o rozmowę o przygotowanych przeze mnie zmianach podatkowych - Pakiecie dla Klasy Średniej. Na ratowanie kandydatki KO czas się znalazł. Na ratowanie budżetów domowych i budżetu państwa – nie”

- napisał Rafał Komarewicz z klubu Centrum.