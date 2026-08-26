Nowy mechanizm ma działać przy płatnościach internetowych. BLIK porówna adres strony, na którą mają trafić pieniądze, z rejestrem nielegalnych domen hazardowych prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.

Jeżeli dana domena będzie znajdowała się na liście, transakcja zostanie automatycznie odrzucona.

Co istotne, blokada ma następować jeszcze przed momentem, w którym użytkownik zatwierdzi płatność w aplikacji bankowej.

Codzienne płatności bez zmian

Nowe rozwiązanie nie ma wpływać na zwykłe zakupy internetowe, wypłaty z bankomatów ani przelewy na telefon. Zmiana ma dotyczyć wyłącznie serwisów znajdujących się w rejestrze nielegalnych usług hazardowych. Legalni bukmacherzy mają funkcjonować bez zmian.

Mechanizm ma działać niezależnie od tego, czy dana strona korzysta z krajowego czy zagranicznego pośrednika płatniczego. Jeśli sama domena figuruje w wykazie Ministerstwa Finansów, płatność BLIKIEM ma zostać zablokowana.

Za wdrożenie rozwiązania odpowiada Polski Standard Płatności, operator BLIKA. System powstał przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim oraz Ministerstwem Finansów. Celem jest ograniczenie możliwości finansowania nielegalnych operatorów hazardowych. Rejestr takich domen działa w Polsce od 2017 roku i jest na bieżąco uzupełniany.