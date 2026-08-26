Najbardziej ucierpiały okolice Syapru Besi i Timure w górzystym dystrykcie Rasuwa. Według lokalnych władz żywioł zniszczył całe fragmenty infrastruktury, w tym drogi, mosty i hydroelektrownie. Nepalskie ministerstwo turystyki poinformowało, że za zaginionych uznaje się 341 cudzoziemców. Wśród nich mają być m.in. obywatele Indii, USA, Wielkiej Brytanii, Malezji i Korei Południowej.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że na ten moment nie posiada informacji o obywatelach Polski poszkodowanych w wyniku katastrofy.

– Obecnie polska służba konsularna nie posiada informacji o obywatelach polskich, którzy mieliby ucierpieć w wyniku powodzi w Nepalu – poinformował resort.

Sytuację monitorują konsul RP w New Delhi oraz konsul honorowy w Katmandu.

Lawina, trzęsienie ziemi i fala powodziowa

Według wstępnych ustaleń nepalskich władz do katastrofy mogło dojść w wyniku trzęsienia ziemi, które wywołało lawinę, a następnie gwałtowną falę powodziową. Minister spraw zagranicznych Nepalu Shisir Khanal powiedział, że właśnie taki scenariusz jest obecnie brany pod uwagę przez służby. Władze wezwały mieszkańców terenów położonych wzdłuż rzeki Bhote Koshi do ewakuacji na wyżej położone obszary.

– Pojawiły się doniesienia, że powódź zrównała z ziemią całe wioski – przekazał agencji Reuters szef władz dystryktu Narendra Pariyar.

Do akcji ratunkowej skierowano wojsko, policję i zespoły ratownicze.

Katastrofa dotknęła także Tybet

Skutki żywiołu odczuwalne są także po chińskiej stronie granicy, w kontrolowanym przez Pekin Tybecie. W dystrykcie Gyirong pojawiły się informacje o wielu ofiarach i osobach zaginionych. Masy błota i ziemi osunęły się m.in. na przejście graniczne. Chińska agencja Xinhua podała, że przewodniczący Xi Jinping wezwał służby do maksymalnego zaangażowania w poszukiwanie zaginionych oraz do wzmocnienia systemów wczesnego ostrzegania.

Rzeka Bhote Koshi bierze początek w Tybecie i płynie następnie przez Nepal oraz Indie. Region już wcześniej doświadczał podobnych katastrof. W 2025 roku wezbranie tej samej rzeki doprowadziło do śmierci dziewięciu osób i zaginięcia 24 kolejnych.

Obecna katastrofa może jednak okazać się znacznie poważniejsza, zwłaszcza jeśli potwierdzi się wysoka liczba zaginionych turystów i doniesienia o zniszczonych całych miejscowościach.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

💔 Nepal is living through a nightmare today



It’s hard to believe these are real images — and not scenes from a disaster movie.



Bridges, roads, cars and homes have been swept away. Hundreds of people are missing, carried off by raging floodwaters or buried by a massive… https://t.co/Rj0yAqzjMJ pic.twitter.com/ZrAWlsQnE1 — NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2026

🇳🇵 A horrific flash flood carrying mud, rocks, and water swept away a village in Nepal in a matter of seconds pic.twitter.com/tLgLkYLGCY — Visegrád 24 (@visegrad24) August 26, 2026