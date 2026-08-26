Postępowanie prowadzone jest od 2024 roku, kiedy do organów ścigania zaczęły zgłaszać się pierwsze osoby pokrzywdzone przez dewelopera. Policjanci, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi, przez kolejne lata intensywnie gromadzili materiał dowodowy oraz wykonywali czynności procesowe mające na celu ustalenie wszystkich osób odpowiedzialnych za przestępczy proceder.

W ramach prowadzonego śledztwa funkcjonariusze przeprowadzili kilka znaczących realizacji. Jedne z najważniejszych działań miały miejsce na terenie Warszawy i Katowic w okresie od grudnia 2025 roku do lutego 2026 roku. Wówczas policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Łodzi zatrzymali dwie osoby związane z kierowaniem firmą deweloperską.

Szczegóły sprawy

Spółka oferowała klientom lokale mieszkalne, które ostatecznie nie zostały przekazane do użytkowania. Podczas prowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli obszerną dokumentację oraz inne dowody istotne dla sprawy, a także przesłuchali kilka tysięcy osób.

Z ustaleń śledczych wynika, że osoby zaangażowane w przestępczą działalność przedstawiały potencjalnym nabywcom informacje mające świadczyć o stabilnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Klientom okazywano dokumenty oraz materiały reklamowe, które miały potwierdzać wiarygodność firmy. Jak wykazało postępowanie, przedstawiane informacje nie odpowiadały rzeczywistości. Ostatecznie przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość, a rozpoczęte inwestycje budowlane zostały wstrzymane.

Dotychczasowe ustalenia wskazują, że w przestępczy proceder mogły być zaangażowane osoby zasiadające w zarządzie i radzie nadzorczej spółki, a także osoby pełniące funkcje wykonawcze w strukturach firmy deweloperskiej.

Policjanci wspólnie z prokuratorami nadal prowadzą intensywne czynności. Funkcjonariusze analizują zgromadzony materiał, docierają do kolejnych świadków i osób pokrzywdzonych. Nowe informacje uzyskiwane w toku postępowania pozwalają na dalsze ustalanie okoliczności sprawy oraz identyfikowanie kolejnych osób mogących mieć związek z prowadzonym procederem.

Skala oszustw

Na polecenie prokuratora prowadzącego sprawę, 6 sierpnia 2026 roku, funkcjonariusze pojechali na teren województw mazowieckiego i pomorskiego, gdzie zatrzymali 3 mężczyzn w wieku od 35 do 42 lat, którzy brali udział w tym procederze. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej jak i oszustwa na kwoty od 75 milionów do 370 milionów złotych. Przestępstwa oszustwa tego rodzaju zagrożone są karą nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

25 sierpnia 2026 roku na terenie województw łódzkiego, śląskiego, i świętokrzyskiego do sprawy zatrzymano kolejnych 5 osób w wieku od 35 do 77 lat. Zgromadzony materiał pozwolił na przedstawienie trzem kierownikom budowy oraz 36-letniej kobiecie, którzy poświadczali nieprawdę we wpisach w dziennikach budowy. Kolejna z podejrzanych 34-letnia kobieta usłyszała zarzut oszustwa związanego z fikcyjnymi umowami cesji mieszkań oferowanych przez poszczególne spółki oraz działania w grupie przestępczej.

Za poświadczenie nieprawdy w dokumencie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Do chwili obecnej w sprawie ustalono 3000 pokrzywdzonych. Sprawa ma nadal charakter rozwojowy

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