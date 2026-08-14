Afera KARR: prokuratura europejska wszczyna śledztwo

Jak donosi Wirtualna Polska, informację tę potwierdziło biuro prasowe EPPO w Luksemburgu. Portal ten opisał kolejny już zwrot akcji w tej bulwersującej sprawie. Po publikacjach wp.pl odwołano już prezesa KARR Huberta Papaja oraz całą radę nadzorczą agencji.

KARR rozdzielała publiczne pieniądze przeznaczone na pomoc dla przedsiębiorców poszkodowanych przez ogromną powódź, która nawiedziła południową Polskę jesienią 2024 roku.

Sprawa zatacza coraz szersze kręgi i przestaje być jedynie regionalną aferą, w którą uwikłani są ludzie związani z Koalicją Obywatelską.

„Mogę potwierdzić, że EPPO wszczęło postępowanie w tej sprawie. Aby nie zagrozić wynikom śledztwa, na razie nie można ujawniać żadnych dalszych informacji” – przekazała Wirtualnej Polsce Tine Hollevoet, rzecznik EPPO.

Nie jest jednak wiadome, jaki dokładnie wątek tej afery badać będą śledczy europejski. Można jednak przypuszczać, że skoro w sprawę zaangażowały się instytucje unijne, to rzecz dotyczy również środków UE.