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Świat

Żywioł uderzył w Katalonię – niespotykane ulewy

Potężne ulewy i powodzie dotknęły Katalonię. W wyniku ekstremalnej pogody zginęły dwie osoby, a jedna wciąż jest poszukiwana. Rekordowe opady sparaliżowały część transportu, zalały drogi, domy i samochody. W samym Vilassar de Mar spadło aż 288 litrów wody na metr kwadratowy.

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Ulewne deszcze i powodzie, Hiszpania, Katalonia Screenshot - X.jpg
Ulewne deszcze i powodzie, Hiszpania, Katalonia Screenshot - X.jpg

Jedną z ofiar jest mężczyzna, który zginął w Torderze po zawaleniu się muru. Drugą osobę znaleziono martwą w Montornès del Vallès. Służby nadal poszukują mieszkańca, który miał wpaść do wezbranego potoku w Pineda de Mar.

Rekordowe opady i setki akcji ratunkowych

Skala opadów okazała się wyjątkowa. Stacja Can Bruixa w Barcelonie zanotowała 213 litrów wody na metr kwadratowy, ustanawiając rekord w swojej historii pomiarów. W Vilassar de Mar suma opadów sięgnęła 288 litrów na metr kwadratowy.

Dyrektor katalońskiej służby meteorologicznej Meteocat Sarai Sarroca podkreśliła: „La intensidad ha sido muy alta. Hablamos de una perturbación de origen tropical” – „Intensywność była bardzo duża. Mówimy o zaburzeniu pochodzenia tropikalnego”.

Prezydent Generalitat Salvador Illa mówił z kolei o niezwykłym charakterze zjawiska.

„Nie ma precedensu dla takiego wydarzenia na wybrzeżu” – powiedział. 

„Był to niż o cechach tropikalnych, który mógł przekształcić się w huragan i był tego bardzo bliski” – dodał.

Strażacy wykonali 2440 interwencji, w tym 226 akcji ratowania osób zagrożonych przez wodę. Część kierowców musiała uciekać z zalewanych samochodów. Żywioł uszkodził drogi, mosty i infrastrukturę kolejową, powodując poważne zakłócenia m.in. w sieci Rodalies.

W poniedziałek sytuacja wciąż pozostawała trudna. Katalońska Obrona Cywilna ponownie rozsyłała ostrzeżenia przed intensywnymi opadami, a część dróg i połączeń kolejowych nadal była nieprzejezdna.

Źródło: mp/Reuters, El País, La Vanguardia, Fronda.pl

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