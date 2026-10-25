Gorący apel w sprawie Jemenu

Papież zwrócił uwagę na dramat ludności pozbawionej podstawowych środków do życia.

„Z niepokojem śledzę poważną sytuację humanitarną w Jemenie, zwłaszcza w mieście Taiz, gdzie ludność cierpi z powodu braku żywności, wody i opieki medycznej” – powiedział.

Ojciec Święty wezwał do podjęcia działań, które pozwolą mieszkańcom kraju odzyskać bezpieczeństwo. „Kieruję gorący apel o zaprzestanie działań zbrojnych i zagwarantowanie mieszkańcom Jemenu oraz wszystkim narodom tego regionu możliwości życia w pokoju” – podkreślił.

Modlitwa za ofiary zamachu w Jordanii

Leon XIV odniósł się także do piątkowego ataku na wiernych prawosławnej cerkwi św. Jerzego w Hammoud.

„Zapewniam o mojej modlitwie za wszystkich, którzy zostali zabici i ranni w miniony piątek podczas zamachu terrorystycznego” – powiedział Papież.

Wyraził solidarność z poszkodowanymi, przypominając o znaczeniu relacji międzyreligijnych w Jordanii: „Jestem blisko tej wspólnoty i całego kraju, który wyróżnia się pokojowym współistnieniem i wzajemnym szacunkiem między różnymi religiami”.

Do strzelaniny doszło 23 października w prowincji Karak, na południe od Ammanu. Według lokalnych mediów napastnicy otworzyli ogień podczas uroczystości pogrzebowej. Jordańska agencja prasowa Petra potwierdziła doniesienia o zabitych i rannych.

Zjednoczeni z Asyżem

„Kontynuujmy wspólną modlitwę o pokój” – zachęcił Ojciec Święty. Przypomniał, że 27 października zwierzchnicy Kościołów i przywódcy religijni zgromadzą się w Asyżu w 40. rocznicę spotkania zwołanego przez św. Jana Pawła II w 1986 roku.

„Zjednoczymy się duchowo” – zapowiedział Papież, wskazując na potrzebę wspólnego zaangażowania w świecie dotkniętym konfliktami.

„Nigdy wcześniej nie było tak oczywiste jak dziś, że wojny nie tylko sieją śmierć i zniszczenie, ale także zubażają i niszczą świat. Niech Pan inspiruje decyzje na rzecz dialogu i pokoju!” – zaapelował.

Pozdrowienia dla pielgrzymów z diecezji opolskiej

Na zakończenie Leon XIV pozdrowił rzymian i pielgrzymów z różnych krajów. Wśród nich wymienił „grupę ze Szkół noszących imię św. Jana Pawła II z Diecezji Opolskiej w Polsce”.

Powitał także członków Centro Académico Romano Fundación z Hiszpanii, grupę z St. Ciaran’s College w Ballygawley w Irlandii oraz kierowników służb protokolarnych niektórych włoskich ministerstw i urzędów rządowych.

Pozdrowienia skierował również do stowarzyszenia „Solidarietà in Buone Mani” z Castiglion Fiorentino i pielgrzymów z Concorezzo, którzy przybyli z okazji swoich 70. urodzin. „Wszystkim życzę dobrej niedzieli!” – zakończył.