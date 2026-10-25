Papieski wysłannik dokonał w Moskwie „niemożliwego”?

O sukcesie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Włoch, któremu udało się uzyskać dostęp do ukraińskich jeńców, poinformował Rzecznik Praw Obywatelskich Ukrainy Dmytro Łubinec. Nie zdradził, kiedy dokładnie to się stało. Najpewniej chodziło o ostatnią wizytę kard. Zuppiego w Moskwie, która miała miejsce w ub. miesiącu.

– „(…) po raz pierwszy od początku wojny na pełną skalę do naszych chłopaków wpuszczono przedstawiciela zagranicznego - specjalnego wysłannika papieża Leona XIV, kardynała Matteo Zuppiego”

– przekazał Łubinec w mediach społecznościowych.

Prawnik podkreślił, że „regularnie spotyka się z rosyjską pełnomocniczką ds. praw człowieka Janą Lantratową”.

– „Wczoraj ponownie omówiliśmy dalsze kroki w sprawie powrotu naszych obywateli. Każda wymiana to negocjacje. To szansa na postęp w sprawie powrotu naszych jeńców wojennych i cywilów”

– zaznaczył.

Watykan angażuje się na rzecz pokoju

Wizyta kard. Zuppiego w Moskwie to tylko jedna z wielu aktywności, w ramach których Stolica Apostolska angażuje się w osiągnięcie pokoju i wsparcie napadniętej Ukrainy. Niedawno papież Leon XIV przeprowadził rozmowy telefoniczne z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem. We wtorek natomiast na Ukrainę uda się papieski jałmużnik abp Luis Marin de San Martin.