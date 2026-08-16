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Wieści z kraju

Wypadek na Węgrzech. Żurek: prokuratura wszczyna śledztwo

„Prokuratura Okręgowa w Krośnie poinformowała o wszczęciu śledztwa ws. wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Planowane są czynności na miejscu zdarzenia przy udziale polskiego prokuratora; czekamy na zgodę Węgier” – poinformowała prokuratura za pośrednictwem platformy X.

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Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek · fot. Fot. screenshot YouTube - TVP Info

W nocy z 15 na 16 sierpnia na Węgrzech z jezdni wypadł autokar wiozący polskich pielgrzymów z Medjugorie w Bośni i Hercegowinie. Pielgrzymi wracali do domów, do okolic Jasła w województwie podkarpackim. 

W wyniku wypadku zmarło 12 osób, 10 zaś zostało rannych. Łącznie autokar wiózł 57 pielgrzymów, kierowany był przez 2 kierowców. Najprawdopodobniej przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy. Mężczyzna został zatrzymany przez węgierską policję. 

Kondolencje rodzinom ofiar złożyli prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, a także rządzący na Węgrzech Peter Magyar. 

Wyrazy współczucia przekazał także minister sprawiedliwości Waldemar Żurek oraz zapowiedział wszczęcie śledztwa przez polską prokuraturę.

„Prokuratura działa - podejmujemy natychmiastowe czynności w celu pełnego wyjaśnienia przyczyn i przebiegu tej tragedii” – powiedział Żurek. 

„Pozostajemy w ścisłej współpracy z organami węgierskimi oraz w pełnej koordynacji ze służbami konsularnymi” – dodał.

 

Źródło: fronda.pl

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