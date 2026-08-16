W wypadku zginęło 12 osób, 10 zaś zostało rannych. Rodzinom ofiar kondolencje przekazał już węgierski premier Peter Magyar.

Jak podał węgierski portal hvg.hu, w autokarze podróżowało 57 osób oraz 2 kierowców. Z wstępnych ustaleń policji wynika, że przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy. Mężczyzna został już zatrzymany przez węgierską policję.

„Niestety muszę potwierdzić, że 12 osób zmarło w wyniku tego wypadku. Siedem osób przebywa w szpitalu w stanie ciężkim. Pozostałe osoby odniosły tylko lekkie obrażenia, więc one wychodzą, zaraz będą wychodziły, albo już wyszły ze szpitali” – przekazał rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór w rozmowie z TVN24.

„Nasz konsul będzie dzisiaj też oczywiście na miejscu, w tej chwili jest w kontakcie ze służbami oraz szpitalami, w których nasi rodacy przebywają” – dodał.

Wiadomo również, że wszyscy pasażerowie autokaru to obywatele polscy, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorie.

Kondolencje rodzinom ofiar złożyli również premier Donald Tusk oraz prezydent Karol Nawrocki.

„12 osób straciło życie w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Składam najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Dziękujemy węgierskim służbom za akcję ratunkową” – głosi wpis Tuska na platformie X.

„Z głębokim bólem przyjąłem tragiczną wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło tak wielu naszych Rodaków. W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi ofiar” – napisał z kolei Nawrocki.