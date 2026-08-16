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Węgry: wypadek autokaru z polskimi pielgrzymami. Są ofiary śmiertelne

W nocy z 15 na 16 sierpnia na Węgrzech miał miejsce tragiczny wypadek polskiego autokaru. W katastrofie zginęła część pasażerów. Pojawiają się też kolejne informacje na temat zdarzenia.

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Scena z wypadku autokaru wiozącego polskich pielgrzymów
Scena z wypadku autokaru wiozącego polskich pielgrzymów · fot. Fot. screenshot YouTube - Telewizja Republika

W wypadku zginęło 12 osób, 10 zaś zostało rannych. Rodzinom ofiar kondolencje przekazał już węgierski premier Peter Magyar. 

Jak podał węgierski portal hvg.hu, w autokarze podróżowało 57 osób oraz 2 kierowców. Z wstępnych ustaleń policji wynika, że przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy. Mężczyzna został już zatrzymany przez węgierską policję. 

„Niestety muszę potwierdzić, że 12 osób zmarło w wyniku tego wypadku. Siedem osób przebywa w szpitalu w stanie ciężkim. Pozostałe osoby odniosły tylko lekkie obrażenia, więc one wychodzą, zaraz będą wychodziły, albo już wyszły ze szpitali” – przekazał rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór w rozmowie z TVN24. 

„Nasz konsul będzie dzisiaj też oczywiście na miejscu, w tej chwili jest w kontakcie ze służbami oraz szpitalami, w których nasi rodacy przebywają” – dodał. 

Wiadomo również, że wszyscy pasażerowie autokaru to obywatele polscy, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorie. 

Kondolencje rodzinom ofiar złożyli również premier Donald Tusk oraz prezydent Karol Nawrocki. 

„12 osób straciło życie w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Składam najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Dziękujemy węgierskim służbom za akcję ratunkową” – głosi wpis Tuska na platformie X. 

„Z głębokim bólem przyjąłem tragiczną wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło tak wielu naszych Rodaków. W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi ofiar” – napisał z kolei Nawrocki. 

Źródło: fronda.pl

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