Pożar miał miejsce w nocy z 15 na 16 sierpnia. Strażacy otrzymali wezwanie na akcję około godziny 1 w nocy.

Jak powiedział w rozmowie z portalem Interia oficer prasowy st. kpt. Paweł Giba z KP PSP w Sanoku, ochrona skansenu poinformowała strażaków o pożarze kościoła.

„Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów pożarem objęty był już cały budynek drewnianego kościoła z Bączala. To obiekt o wymiarach 20 na 10, o wysokości ok. 15 metrów. Wokół budynku znajduje się około 10 drewnianych obiektów krytych strzechą i gontem” – powiedział Giba.

Woda najpierw została skierowana na pobliskie budynki, które dopiero zaczynały płonąć. Później lokalny portal Korso Sanockie podał, że ogień „strawił bezcenne zabytki architektury drewnianej, w tym niedawno odrestaurowany kościół rzymskokatolicki z XVII wieku”.

W akcji brało udział 27 zastępów straży pożarnej, w skład których weszło 140 strażaków. „Kościół spłonął doszczętnie, uszkodzone zostały dwa budynki znajdujące się w odległości 30 metrów od niego. Udało się uratować kilka pozostałych drewnianych obiektów” – poinformował kpt. Giba.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku przekazało w mediach społecznościowych, że w związku z pożarem skansenu odwołane zostały najbliższe wydarzenia: Galicyjska Graciarnia - Giełda Staroci na Galicyjskim Rynku sanockiego skansenu oraz Sarmacki Jarmark Artystyczny.

W dalszej kolejności policja ustalać będzie przyczyny pożaru, we współpracy z biegłymi z zakresu pożarnictwa.