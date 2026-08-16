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Wieści z kraju

Tragiczny wypadek na Węgrzech. Nawrocki: łączę się w modlitwie i współczuciu

Prezydent Karol Nawrocki złożył kondolencje rodzinom ofiar tragicznego wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami. Wyrazy współczucia wyraził również Donald Tusk.

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Prezydent Nawrocki z wizytą w Watykanie
Prezydent Nawrocki z wizytą w Watykanie · fot. Fot. Mikołaj Bujak - KPRP

W nocy z 15 na 16 sierpnia na Węgrzech z jezdni wypadł autokar wiozący polskich pielgrzymów z Medjugorie w Bośni i Hercegowinie. Pielgrzymi wracali do domów, do okolic Jasła w województwie podkarpackim. 

W wyniku wypadku zmarło 12 osób, 10 zaś zostało rannych. Łącznie autokar wiózł 57 pielgrzymów, kierowany był przez 2 kierowców. Najprawdopodobniej przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy. Mężczyzna został zatrzymany przez węgierską policję. 

„Z głębokim bólem przyjąłem tragiczną wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło tak wielu naszych Rodaków” – napisał na platformie X prezydent Nawrocki. 

„W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi ofiar” – dodał. 

„12 osób straciło życie w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Składam najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Dziękujemy węgierskim służbom za akcję ratunkową” – napisał z kolei Tusk. 

Źródło: fronda.pl

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