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Uwaga

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny”. Mieszkańcy jednego z województw otrzymali alerty RCB

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – taki alert RCB otrzymali dziś nad ranem mieszkańcy województwa lubelskiego.

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Polski F-16
Polski F-16 · fot. fot. Konflikty.pl via Wikimedia Commons

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o tym kilka minut przed godziną 4. Nieco ponad 20 minut później w mediach społecznościowych pojawił się komunikat o odwołaniu alarmu:

„UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski".

We wpisie na x.com RCB zaznacza, że:

„W trakcie trwającej wysyłki otrzymaliśmy informację, że zagrożenie ustało. Wysyłka została przerwana. W konsekwencji pierwotny Alert RCB mógł dotrzeć tylko do części osób znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem”.

Dodano, że jednocześnie uruchomiono kampanię odwoławczą, wobec czego część odbiorców otrzyma oba komunikaty, a inne osoby jedynie ten odwołujący zagrożenie.

„Jest to konsekwencja zmiany sytuacji w czasie prowadzenia dystrybucji Alertu i konieczności przekazywania odbiorcom informacji odpowiadających aktualnemu stanowi zagrożenia” – czytamy.

 

 

 

 

Źródło: x.com

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