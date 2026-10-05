Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o tym kilka minut przed godziną 4. Nieco ponad 20 minut później w mediach społecznościowych pojawił się komunikat o odwołaniu alarmu:

„UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski".

We wpisie na x.com RCB zaznacza, że:

„W trakcie trwającej wysyłki otrzymaliśmy informację, że zagrożenie ustało. Wysyłka została przerwana. W konsekwencji pierwotny Alert RCB mógł dotrzeć tylko do części osób znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem”.

Dodano, że jednocześnie uruchomiono kampanię odwoławczą, wobec czego część odbiorców otrzyma oba komunikaty, a inne osoby jedynie ten odwołujący zagrożenie.

„Jest to konsekwencja zmiany sytuacji w czasie prowadzenia dystrybucji Alertu i konieczności przekazywania odbiorcom informacji odpowiadających aktualnemu stanowi zagrożenia” – czytamy.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️ „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. https://t.co/gW0xzN5YtI — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 5, 2026