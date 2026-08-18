Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec poinformował Polską Agencję Prasową, że w większości przypadków chodziło o wiatrołomy. Do północy burze uszkodziły 43 dachy, a w nocy interwencji było już tylko 70 – głównie na Mazowszu.

Dziś w większości obszarów Polski możliwe są już tylko przelotne opady deszczu. Burze mogą się pojawić po południu na północnym wschodzie, łączna suma opadów w tym rejonie wyniesie od 10 do 20 mm. Termometry powinny wskazywać od 18 do 21 stopni, a wiatr będzie raczej słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

Pochmurna według prognoz będzie także środa. Prognozowane są tylko przelotne opady deszczu, choć burze mogą wystąpić na północy i w centrum kraju. Temperatura będzie się wahać między 19 a 23 stopnie, na południu nawet 25. Wiatr również słaby i umiarkowany, porywisty w trakcie ewentualnych burz. Ocieplenia doczekamy się pod koniec tygodnia – na południu Polski nawet do 30 stopni.