TVN pod nową kontrolą. Skydance już zapowiada „optymalizację”

Na czele powstałej grupy Skydance stoi David Ellison. Drugim współ-CEO został Ynon Kreiz, były szef Mattela, który ma odpowiadać m.in. za codzienne zarządzanie i integrację połączonych firm.

TVN czekają zmiany?

Branżowy „Variety” informuje, że Ellison i Kreiz przygotowują gruntowną reorganizację działalności międzynarodowej. To istotna wiadomość także dla TVN, który jest częścią przejętego Warner Bros. Discovery.

Kreiz wskazał wśród priorytetów „optymalizację” globalnego portfela telewizji linearnej. Na razie nie ogłoszono jednak konkretnych decyzji dotyczących polskiej stacji.

Skala całej operacji jest ogromna. Reuters informuje, że nowa grupa ma szukać ponad 6 mld dolarów oszczędności. Koncern łączy teraz m.in. Paramount, Warner Bros., HBO, CNN, CBS oraz rozbudowane aktywa telewizyjne i streamingowe na całym świecie.

Dla TVN oznacza to przede wszystkim zmianę pośredniego właściciela oraz wejście w okres reorganizacji. Dopiero kolejne decyzje Skydance pokażą, czy zapowiadana „optymalizacja” obejmie również strukturę i działalność polskiej grupy.