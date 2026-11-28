Obaj dyplomaci odrzucili oskarżenia, wskazując, że dopełnili formalności związanych z rezygnacją. Kiedy szef MSZ skierował pod adresem Solocha kolejne złośliwości, Kumoch odpowiedział mu w sposób, którego minister zapewne się nie spodziewał.
Konflikt rozpoczął się po rezygnacjach ambasadorów RP w Chinach, Rumunii oraz przy ONZ. Jakub Kumoch, Paweł Soloch i Krzysztof Szczerski ogłosili swoje decyzje na przełomie października i listopada, w związku z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Podczas czwartkowej konferencji prasowej Radosław Sikorski zakwestionował sposób odejścia dwóch pierwszych dyplomatów.
– To nie były dymisje. Dymisję złożył nasz ambasador, Stały Przedstawiciel przy ONZ, pan minister Szczerski, po bożemu, na moje ręce – przekonywał.
Według ministra Kumoch i Soloch „w ostentacyjny sposób” ogłosili rezygnacje, szkodząc wizerunkowi Polski za granicą. Sikorski zarzucił im również „porzucenie placówek”.
Kumoch odpowiada szefowi MSZ
Na słowa ministra zareagował najpierw Jakub Kumoch, publikując informację o korespondencji przesłanej do resortu.
– Obaj jesteśmy dorośli i trzymajmy się faktów. „Porzucenie placówki” to automatyczna dyscyplinarka. A ja rozstałem się z MSZ za wypowiedzeniem – podkreślił dyplomata.
Podobne stanowisko przedstawił Paweł Soloch, który przekonywał, że jego odejście nastąpiło za wiedzą ministerstwa.
– Panie Ministrze Radosławie Sikorski, przypominam: nie porzuciłem placówki – napisał.
Jak wyjaśnił, skierował do ministra formalną prośbę o odwołanie, a MSZ „formalnie, mailem wyraziło zgodę”.
Sikorski nie zamierzał jednak kończyć polemiki.
– Ogłosił Pan to przed uzyskaniem zgód, tylko po to, aby zaszkodzić wizerunkowi rządu – odpowiedział Solochowi.
Minister stwierdził ponadto, że wobec braku odwołania przez prezydenta dyplomata „teoretycznie nadal” pozostaje ambasadorem.
Na zakończenie pozwolił sobie na kolejną uszczypliwość:
– Proszę dać znać, gdyby miał Pan wystąpić na scenie zamachu stanu, chętnie obejrzymy z okien na Szucha.
To właśnie ten fragment wypowiedzi sprowokował reakcję Jakuba Kumocha, który zwrócił się bezpośrednio do ministra:
– Szefie, ale po co te ostatnie uwagi pod adresem ambasadora Solocha? Świadczą raczej o nerwowości i niczego nie wnoszą.
Dyplomata zakończył swoją odpowiedź z wyraźną ironią:
– Jest weekend, odpocznijmy. Pan również, Panie Ministrze! Miłego dnia.
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