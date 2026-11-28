Obaj dyplomaci odrzucili oskarżenia, wskazując, że dopełnili formalności związanych z rezygnacją. Kiedy szef MSZ skierował pod adresem Solocha kolejne złośliwości, Kumoch odpowiedział mu w sposób, którego minister zapewne się nie spodziewał.

Konflikt rozpoczął się po rezygnacjach ambasadorów RP w Chinach, Rumunii oraz przy ONZ. Jakub Kumoch, Paweł Soloch i Krzysztof Szczerski ogłosili swoje decyzje na przełomie października i listopada, w związku z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Radosław Sikorski zakwestionował sposób odejścia dwóch pierwszych dyplomatów.

– To nie były dymisje. Dymisję złożył nasz ambasador, Stały Przedstawiciel przy ONZ, pan minister Szczerski, po bożemu, na moje ręce – przekonywał.

Według ministra Kumoch i Soloch „w ostentacyjny sposób” ogłosili rezygnacje, szkodząc wizerunkowi Polski za granicą. Sikorski zarzucił im również „porzucenie placówek”.

Kumoch odpowiada szefowi MSZ

Na słowa ministra zareagował najpierw Jakub Kumoch, publikując informację o korespondencji przesłanej do resortu.

– Obaj jesteśmy dorośli i trzymajmy się faktów. „Porzucenie placówki” to automatyczna dyscyplinarka. A ja rozstałem się z MSZ za wypowiedzeniem – podkreślił dyplomata.

Podobne stanowisko przedstawił Paweł Soloch, który przekonywał, że jego odejście nastąpiło za wiedzą ministerstwa.

– Panie Ministrze Radosławie Sikorski, przypominam: nie porzuciłem placówki – napisał.

Jak wyjaśnił, skierował do ministra formalną prośbę o odwołanie, a MSZ „formalnie, mailem wyraziło zgodę”.

Sikorski nie zamierzał jednak kończyć polemiki.

– Ogłosił Pan to przed uzyskaniem zgód, tylko po to, aby zaszkodzić wizerunkowi rządu – odpowiedział Solochowi.

Minister stwierdził ponadto, że wobec braku odwołania przez prezydenta dyplomata „teoretycznie nadal” pozostaje ambasadorem.

Na zakończenie pozwolił sobie na kolejną uszczypliwość:

– Proszę dać znać, gdyby miał Pan wystąpić na scenie zamachu stanu, chętnie obejrzymy z okien na Szucha.

To właśnie ten fragment wypowiedzi sprowokował reakcję Jakuba Kumocha, który zwrócił się bezpośrednio do ministra:

– Szefie, ale po co te ostatnie uwagi pod adresem ambasadora Solocha? Świadczą raczej o nerwowości i niczego nie wnoszą.

Dyplomata zakończył swoją odpowiedź z wyraźną ironią:

– Jest weekend, odpocznijmy. Pan również, Panie Ministrze! Miłego dnia.