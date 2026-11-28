Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazuje na utrzymującą się presję migracyjną, działania białoruskich służb oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa polskich funkcjonariuszy i żołnierzy.

Nowe rozporządzenie MSWiA, podpisane 23 listopada i opublikowane dwa dni później w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1550, będzie obowiązywać od 30 listopada 2026 roku do 27 lutego 2027 roku. To już dziesiąte przedłużenie strefy buforowej, wprowadzonej po raz pierwszy 13 czerwca 2024 roku.

W uzasadnieniu dokumentu resort spraw wewnętrznych wskazuje na istnienie „wciąż realnych zagrożeń” związanych z nielegalną migracją.

Według autorów rozporządzenia sytuacja na granicy jest konsekwencją działań reżimu Aleksandra Łukaszenki, który od 2021 roku wykorzystuje migrantów jako instrument nacisku na Polskę i inne państwa Unii Europejskiej.

– Presja ta została sztucznie wykreowana przez władze Białorusi – podkreślono w uzasadnieniu.

Z dokumentu wynika, że od początku 2026 roku do 8 listopada na polsko-białoruskim odcinku granicy odnotowano 482 próby jej nielegalnego przekroczenia.

MSWiA zwraca uwagę, że przerzut migrantów odbywał się w sposób zorganizowany, a działania te były „akceptowane i wspierane przez służby białoruskie”.

Towarzyszyły im również przypadki agresji wobec polskich funkcjonariuszy.

Resort nie wyklucza ponadto, że wzrost presji migracyjnej obserwowany na granicach Białorusi z Litwą i Łotwą może doprowadzić do ponownego skierowania większej liczby migrantów na terytorium Polski.

Strefa buforowa obejmie niezmieniony odcinek granicy o długości 78,29 kilometra w województwie podlaskim.