W piątek, 27 listopada, Bundestag przyjął budżet federalny na przyszły rok. Za głosowało 316 deputowanych, przeciw było 260. W dokumencie zabrakło środków na tak zwany gest humanitarny wobec Polaków, którzy przeżyli niemieckie obozy koncentracyjne, więzienia, roboty przymusowe i inne prześladowania.

Opozycyjni Zieloni domagali się od rządu federalnego „wywiązania się z naszej historycznej odpowiedzialności”. Ich rezolucja została jednak odrzucona.

Niemcy czekają, a ofiary umierają

Decyzja Bundestagu wywołała oburzenie przedstawicieli organizacji zrzeszających poszkodowanych.

– Jesteśmy głęboko zasmuceni i rozczarowani – powiedział PAP Jakub Deka, przewodniczący zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie.

Według szacunków w Polsce żyje jeszcze około 30–50 tys. osób poszkodowanych przez niemieckiego okupanta. Wielu z nich przekroczyło 90. rok życia, zmaga się z chorobami i potrzebuje pieniędzy na leczenie, rehabilitację oraz codzienne utrzymanie.

– Nie chodziło o miliardy, lecz o wsparcie finansowe – podkreślił Deka, wskazując, że niemiecki budżet mógłby udźwignąć takie wydatki.

Co znamienne, decyzję krytykują również niemieccy politycy.

– To kompromitujące, że rząd federalny nie potrafił uzgodnić przeznaczenia w budżecie środków – oceniła w rozmowie z Deutsche Welle współprzewodnicząca Zielonych Franziska Brantner.

Dodała, że w przypadku tak sędziwych osób „każda zwłoka ma ogromne znaczenie”.

Wcześniej również deputowany Zielonych Anton Hofreiter przekonywał:

– Zadośćuczynienia to więcej niż symbol.

Jeszcze w grudniu 2025 roku kanclerz Friedrich Merz zapowiadał analizę możliwości dodatkowego wsparcia polskich ofiar. Tymczasem niemieckie deklaracje o historycznej odpowiedzialności po raz kolejny nie przełożyły się na konkretną decyzję finansową.

Trudno nie uznać takiej postawy za moralnie kompromitującą. Państwo, które dysponuje setkami miliardów euro, nie potrafi znaleźć środków na pomoc ludziom, których życie zostało zniszczone przez jego zbrodniczego poprzednika – III Rzeszę.

Ponad 5,2 mln ofiar i 6,22 biliona złotych strat

Skala niemieckich zbrodni dokonanych w Polsce pozostaje jednym z najbardziej tragicznych rozdziałów historii Europy.

Według raportu o stratach wojennych, opublikowanego w 2022 roku, w wyniku niemieckiej agresji i okupacji śmierć poniosło około 5 mln 219 tys. obywateli Polski, w tym polscy Żydzi mordowani podczas Holokaustu.

Ponad 2,1 mln obywateli Polski wywieziono na roboty przymusowe. Niemcy odbierali również polskim rodzinom dzieci przeznaczone do germanizacji, przeprowadzali masowe egzekucje, niszczyli polską inteligencję i duchowieństwo oraz prowadzili systematyczny rabunek majątku narodowego.

Łączną wartość strat poniesionych przez Polskę oszacowano na 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych.

Kwota ta obejmuje nie tylko zniszczenia materialne i grabież, ale również ekonomiczne konsekwencje strat ludnościowych oraz inne szkody.

Same straty materialne wyceniono na około 797,4 mld zł, a wartość utraconych zasobów kultury na ponad 19,3 mld zł. Niemcy rabowali polskie oszczędności, dzieła sztuki, wyposażenie przedsiębiorstw i majątek publiczny. Systematycznie wykorzystywali także niewolniczą pracę polskich obywateli.

To nie były przypadkowe zniszczenia wojenne, lecz w znacznej mierze element zaplanowanej polityki okupacyjnej III Rzeszy.

Tym bardziej oburzające jest dzisiejsze stanowisko władz w Berlinie. Wobec ogromu popełnionych zbrodni nawet niewielkie świadczenia dla ocalałych byłyby jedynie symbolicznym zadośćuczynieniem, nieporównywalnym ze skalą wyrządzonych krzywd.

Warto przypomnieć, że w 2024 roku ówczesny kanclerz Olaf Scholz proponował przeznaczenie na wsparcie polskich ofiar 200 mln euro. Polski rząd odrzucił tę propozycję jako niewystarczającą. Od tego czasu liczba żyjących poszkodowanych znacząco się zmniejszyła.

Przyjęty właśnie budżet Niemiec pokazuje jednak, że nawet znacznie skromniejszy program pomocy nie stał się priorytetem obecnej koalicji CDU/CSU i SPD.

Zenon Witkowski