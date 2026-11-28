Do zdarzenia doszło 21 listopada na Placu Słowiańskim w Legnicy. Grupa nastolatków przetoczyła potężną granitową kulę, stanowiącą element zabezpieczenia przestrzeni miejskiej, a następnie zepchnęła ją ze schodów prowadzących do przejścia podziemnego. Ciężka bryła stoczyła się po stopniach, powodując poważne uszkodzenia dwóch zejść do tunelu. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu.

Gdyby w tym momencie ktoś znajdował się na schodach, skutki mogłyby być tragiczne. Funkcjonariusze Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Legnicy szybko ustalili osoby uczestniczące w zdarzeniu.

W czwartek, 26 listopada, zatrzymano 14-latka, którego umieszczono w Policyjnej Izbie Dziecka. Następnego dnia, po przeprowadzeniu czynności w obecności rodziców, chłopiec wrócił do domu.

Policjanci ustalili również tożsamość dwóch 12-latków. Obaj stawili się w komendzie wraz z rodzicami. Cała trójka przyznała się do zniszczenia schodów.

– Młody wiek nie zwalnia z odpowiedzialności za własne zachowanie – podkreśliła asp. Anna Tersa z legnickiej policji.

Jak poinformowała funkcjonariuszka, zebrany materiał dowodowy zostanie przekazany do sądu rodzinnego.

– O konsekwencjach, jakie poniosą nieletni, zdecyduje Sąd Rodzinny – zaznaczyła policjantka.

Z uwagi na wiek chłopców postępowania będą miały odmienny charakter. W przypadku 14-latka chodzi o czyn karalny polegający na zniszczeniu mienia. Wobec dwóch 12-latków sprawa będzie rozpatrywana w związku z przejawami demoralizacji.