Choć sam były premier zapowiada samodzielny start Rozwoju Plus, ponad jedna trzecia ankietowanych spodziewa się ponownego zjednoczenia polityków prawicy. Badanie przeprowadzone na zlecenie Onetu przyniosło niejednoznaczne wyniki. Na pytanie, czy Mateusz Morawiecki i jego frakcja wrócą do PiS przed przyszłorocznymi wyborami, twierdząco odpowiedziało 34,3 proc. respondentów.

Przeciwnego zdania było 39,2 proc. ankietowanych, natomiast 26,4 proc. nie miało wyrobionej opinii.

Oznacza to, że przeciwnicy scenariusza ponownego połączenia obu środowisk przeważają o 4,9 punktu procentowego.

Morawiecki zapowiada samodzielny start

Przypomnijmy, że w lipcu doszło do poważnego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego opuścili ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego i utworzyli własny klub parlamentarny Rozwój Plus.

Sam były premier konsekwentnie odrzuca możliwość powrotu na wspólne listy wyborcze.

– Idziemy do wyborów sami – oświadczył 13 listopada podczas konferencji w Poznaniu.

– Wierzę w to, że Rozwój Plus może być wielką niespodzianką przyszłych wyborów w rozumieniu naszej potęgi, naszej siły parlamentarnej – przekonywał Morawiecki.

Jeszcze 27 listopada, podczas spotkania w Tarnowie, podtrzymał zamiar samodzielnego startu.

– Chcemy iść samodzielnie do wyborów i przez to wierzymy, że skłonimy więcej Polaków do zagłosowania na nas niż, gdybyśmy szli z jakąś inną partią – mówił.

Tymczasem stosunki między dawnymi współpracownikami pozostają napięte. Ostatnio doszło do ostrego konfliktu pomiędzy Morawieckim a działaczem PiS Oskarem Szafarowiczem, który rozpowszechnił informacje o rzekomym spotkaniu byłego premiera z Donaldem Tuskiem i biznesmenem Zbigniewem Jakubasem.

Morawiecki stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom.

– Niech się tam stukną w głowę, co poniektórzy, którzy takie rzeczy robią – powiedział w rozmowie z Polsat News.

Pełnomocnik byłego premiera Paweł Jabłoński skierował przeciwko Szafarowiczowi pozew, domagając się przeprosin, usunięcia wpisów oraz wpłaty 30 tys. zł na rzecz Caritas Polska.

Wyniki najnowszego sondażu pokazują jednak, że mimo deklaracji Morawieckiego znaczna część ankietowanych nadal dopuszcza możliwość ponownego zjednoczenia polityków obu ugrupowań przed wyborami parlamentarnymi.