Według ustaleń portalu money.pl pierwsze przelewy zostaną wykonane w poniedziałek, 30 listopada. Tymczasem Narodowy Bank Polski zwrócił się do prokuratury o skierowanie sprawy do sądu, który miałby rozstrzygnąć spór o uprawnienia do dysponowania pieniędzmi Trybunału.

Jak ustalili dziennikarze money.pl Tomasz Żółciak i Grzegorz Osiecki, przygotowania do uruchomienia alternatywnego finansowania Trybunału zostały zakończone.

– BGK zakontraktowany skutecznie, przelewy w poniedziałek – przekazał portalowi rozmówca znający kulisy sprawy.

W pierwszej kolejności pieniądze mają zostać przeznaczone na wynagrodzenia pracowników TK oraz uregulowanie zobowiązań wobec kontrahentów. Wśród planowanych wydatków wymieniono również naprawę ogrodzenia siedziby Trybunału.

NBP kieruje sprawę do prokuratury

Nowe rozwiązanie jest konsekwencją uchwały Rady Ministrów z 25 listopada oraz polecenia wydanego przez Donalda Tuska.

– Premier Donald Tusk wydał dyspozycję, by Bank Gospodarstwa Krajowego zapewniał finansowanie Trybunału Konstytucyjnego, a środki na ten cel zabezpieczy minister finansów – poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka.

Minister finansów Andrzej Domański przekonywał natomiast, że „blokada rachunków przez NBP nie może paraliżować państwa”.

Przypomnijmy, że bank centralny wstrzymał realizację przelewów z rachunków TK po otrzymaniu sprzecznych dokumentów dotyczących reprezentacji Trybunału. Jedne zostały przedstawione przez prezesa Bogdana Święczkowskiego, drugie przez Annę Korwin-Piotrowską.

W piątek, 27 listopada, warszawski oddział NBP wystąpił do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o zainicjowanie postępowania sądowego.

Bank domaga się „prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd, kto jest uprawniony do działania w imieniu Trybunału Konstytucyjnego”.

Nierozstrzygnięta pozostaje także kwestia wypłaty zaległych wynagrodzeń pięciu osobom wybranym przez Sejm do TK, które nie złożyły ślubowania bezpośrednio przed prezydentem.

– Najważniejsze, że jest konto i pracownicy trybunału dostaną normalnie pensje, my potem – powiedział money.pl jeden z zainteresowanych sędziów.

Wątpliwości dotyczą również podstaw prawnych nowego mechanizmu finansowania. Ustawa o finansach publicznych określa szczególne zasady prowadzenia rachunków bieżących państwowych jednostek budżetowych. Rząd zdecydował się jednak na wykorzystanie rachunku pomocniczego w BGK.

Według ustaleń money.pl rachunek został już utworzony, ale nie ma jeszcze niezależnego, oficjalnego potwierdzenia jego uruchomienia przez BGK. Zapowiadane na poniedziałek przelewy pozostają zatem planem, a nie dokonanym faktem.