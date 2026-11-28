Dramat na krakowskim rynku

Angelika przyjechała do Krakowa na wernisaż obrazów swojej przyjaciółki. Następnego dnia obie spacerowały po Starym Mieście. Kiedy zatrzymały się w pobliżu ulicy Sławkowskiej, rozległy się strzały.

Początkowo Angelika pomyślała, że ktoś odpala petardy. Po chwili zobaczyła samochód z opuszczoną szybą i zamaskowanego mężczyznę trzymającego karabin.

– Będzie strzelał! – krzyknęła.

Napastnik otworzył ogień. Iza upadła na ziemię, a Angelikę dosięgnął pocisk.

– Dostałam! Dostałam! – wołała.

Ranna kobieta próbowała ukryć się przed kolejnymi strzałami, a następnie wezwać pomoc.

– Musicie tu przyjechać. Strzelają do ludzi na rynku! – alarmowała podczas rozmowy z ratownikami.

Angelika trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację. Dopiero później, po dramatycznym oczekiwaniu na wiadomości, dowiedziała się, że jej przyjaciółka nie żyje.

Sześć operacji i rozpacz po stracie przyjaciółki

Trzy tygodnie po zamachu Angelika nadal przebywa w krakowskim szpitalu. Pocisk przeszedł przez jej ciało, powodując rozległe obrażenia. Kobieta przeszła już sześć zabiegów, a rana o długości około 30 centymetrów wciąż się nie goi.

Lekarze rozważają zastosowanie terapii hiperbarycznej. Tymczasem oprócz cierpienia fizycznego Angelika zmaga się z traumą. Boi się tłumu, gwałtownych dźwięków i powrotu do codzienności.

– Boję się wyjść ze szpitala – przyznaje w rozmowie z WP.

Najbardziej bolesna pozostaje jednak utrata Izy, z którą przez dziesięciolecia dzieliła niemal wszystkie ważne chwile życia. Kobieta wraca pamięcią do tragicznego dnia, zastanawiając się, czy mogła uratować przyjaciółkę.

– Przeżyłam, ale straciłam życie – wyznaje.

Przypomnijmy, że w zamachu przeprowadzonym 7 listopada przez 24-letniego Michała Oksińskiego zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Napastnik wcześniej zamordował również swoich rodziców i siostrę w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sam zmarł 9 listopada wskutek obrażeń odniesionych podczas wymiany ognia z policją.

Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo dotyczące przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Śledczy badają także, czy sprawca używał specjalnie zmodyfikowanej amunicji, mogącej powodować szczególnie rozległe obrażenia.

Bliscy Angeliki uruchomili zbiórkę pieniędzy na jej długotrwałe leczenie i rehabilitację.