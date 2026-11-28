O niezwykle intensywnym nocnym ataku rosyjski resort obrony poinformował w sobotę rano. Według oficjalnego komunikatu rosyjskie siły przeciwlotnicze „przechwyciły i zniszczyły 1246 ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych” nad kilkunastoma regionami Federacji Rosyjskiej.

Szczególnie intensywny nalot miał zostać skierowany przeciwko rejonowi Moskwy. Mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin poinformował, że między godziną 23.00 w piątek a 7.00 w sobotę w kierunku aglomeracji moskiewskiej leciały 462 bezzałogowce.

– Większość została zneutralizowana przez siły obrony przeciwlotniczej Ministerstwa Obrony na dalekich podejściach. 123 drony zniszczono na podejściu do Moskwy – przekazał Sobianin, cytowany przez rosyjską agencję Interfax.

Niebezpiecznie było również w obwodzie briańskim, graniczącym z Ukrainą. Według tamtejszego gubernatora ukraiński dron uderzył w autobus przewożący pasażerów w miejscowości Klimowo. Rannych miało zostać dziewięć osób.

Z kolei gubernator obwodu samarskiego poinformował o kolejnej próbie zaatakowania obiektów przemysłowych. Według lokalnych władz nie było tam ofiar ani rannych.