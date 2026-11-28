Na audiencji dla uczestników międzynarodowej konferencji, która odbywa się na Papieskim Instytucie Patrystycznym, Leon XIV zastanawiał się, jak zastosować doświadczenie św. Augustyna do współczesnego dialogu międzyreligijnego. Taki jest też bowiem temat konferencji: „Poszukiwanie Prawdy – duchowość św. Augustyna, pomost dla dialogu międzyreligijnego”.

Serce coraz bardziej niespokojne

Papież zwrócił na wstępie uwagę na złożoną sytuację współczesnego świata. Szerząca się niesprawiedliwość i utrata nadziei na przyszłość to wyraźne objawy kryzysu duchowego. „W tym kontekście – mówił Leon XIV – nasze serca są niespokojne, podobnie jak serce świętego doktora Augustyna; jednak właśnie dzięki temu jego przykład staje się jeszcze jaśniejszym przewodnikiem, pomagającym nam nie tracić ufności i utrzymywać wzrok mocno utkwiony w nadziei, która nigdy nie zawodzi – w Chrystusie Jezusie”.

Czas na poszukiwanie Prawdy

Leon XIV podkreślił, że trzeba angażować dziś wszystkich w poszukiwanie Prawdy. Dociekania te muszą też uwzględniać doświadczenia wyznawców innych religii. Przypomniał przy tym nauczanie deklaracji Nostra aetate, w której Sobór uznaje, że w religiach niechrześcijańskich może się odbijać promień Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi.

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Łączy nas to samo ludzkie serce, spragnione i niespokojne

Leon XIV odwołał się też do dyskusji panelowej, która miała miejsce podczas konferencji. Reprezentanci różnych religii zostali poproszeni o przedstawienie, w jaki sposób ich wyznawcy poszukują prawdy. Leon XIV zauważył, że wystąpienia te ukazały obok różnic, których nie należy bagatelizować, istotnie punkty zbieżności: „niepokój ludzkiego serca w obliczu tajemnicy, tęsknotę za mądrością, która nadaje kierunek życiu, oraz świadomość, że prawdy nie posiada się jak przedmiotu, lecz przyjmuje się ją jako dar i dzieli się nią w pokorze, współczuciu i sprawiedliwości”.

Prawda mieszka w nas, to Chrystus, a nie idea

Leon XIV zapewnił, że św. Augustyn doceniłby to wspólne doświadczenie zbieżności, a zarazem przypomniałby, że do prawdy można dojść jedynie przez miłość, wlaną w nasze serca przez Ducha Świętego. Papież przypomniał, że według Biskupa Hippony, „Prawda, która mieszka in interiore homine – we wnętrzu człowieka, nie jest ludzką ideą, lecz samą Osobą Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Podziwiając ją, Augustyn odkrywa w niej źródło caritas - miłości, czyli najgłębszy korzeń naszego bycia, życia i miłości. Ta osobowa Prawda, Wewnętrzny Nauczyciel, który mieszka w sercu człowieka, wykracza poza niego i nadaje sens jego pragnieniom”. Leon XIV przypomniał też, że od chwili swego nawrócenia Augustyn odczuwał Boga jako „interior intimo meo et superior summo meo” (Wyznania, III, 6, 11) – bardziej wewnątrz mnie niż to, co najbardziej osobiste, a zarazem wyżej niż mogę sięgnąć myślą.

Papież zachęcił zebranych, aby w ten właśnie sposób poszukiwali Prawy – „celu, który przyciąga umysł i serce każdego człowieka”.