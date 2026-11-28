– Polska potrzebuje dzisiaj młodych liderów, którzy będą zmieniać nasz kraj na lepsze – powiedział prezydent w nagraniu opublikowanym w sobotę na platformie X.

Karol Nawrocki podkreślił, że celem przedsięwzięcia jest nie tylko przekazywanie wiedzy, lecz także rozwijanie talentów i umiejętności młodego pokolenia.

– Właśnie dlatego rozpoczynamy nabór do Akademii Prezydenckiej, wyjątkowego bezpłatnego programu edukacyjnego, realizowanego przez wybitnych ekspertów – zaznaczył.

Jak dodał, udział w zajęciach ma dać młodym ludziom możliwość zdobycia „unikalnej wiedzy”, która przyda im się w dorosłym życiu.

Kto może zostać uczestnikiem Akademii Prezydenckiej?

Oferta skierowana jest do osób w wieku od 18 do 30 lat. Kancelaria Prezydenta zachęca do zgłaszania się zarówno tych, którzy już działają na rzecz swoich środowisk, jak i młodych ludzi dopiero planujących zaangażowanie w sprawy publiczne.

W oficjalnej informacji wskazano, że Akademia przeznaczona jest dla osób „aktywnie zaangażowanych lub gotowych do zaangażowania w życie społeczne, naukowe, kulturalne lub sportowe”.

Organizatorzy stawiają na rozwijanie kompetencji przywódczych oraz przygotowanie „przyszłych elit i kadr Rzeczypospolitej Polskiej”.

Za realizację przedsięwzięcia odpowiada Kancelaria Prezydenta RP we współpracy z działającą przy głowie państwa Radą Młodzieży.

Program Akademii Prezydenckiej 2027 zaplanowano na okres od 28 listopada 2026 roku do 30 września 2027 roku. Zainteresowani mają czas na przesłanie zgłoszeń do 15 grudnia.