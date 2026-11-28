Największe zniszczenia odnotowano na wschodnim wybrzeżu USA, szczególnie w Pensylwanii, New Jersey, Maryland i Wirginii. Wiatr osiągający w porywach nawet 112 km/h przewracał drzewa i słupy energetyczne, zrywał linie przesyłowe oraz uszkadzał budynki.

Według serwisu PowerOutage.us w czwartek, 26 listopada, bez prądu pozostawało w pewnym momencie ponad 900 tys. odbiorców. W piątek wieczorem liczba ta spadła do około 230 tys., jednak służby nadal pracowały nad usuwaniem awarii.

– Najpoważniejsze skutki burzy są już za nami, ale zalewanie terenów nadbrzeżnych będzie trwało nadal – ostrzegała amerykańska Narodowa Służba Meteorologiczna (NWS).

Poważne problemy wystąpiły również na lotniskach. Według danych FlightAware, przytoczonych przez BBC, w piątek opóźniono ponad 3400 lotów wewnętrznych i międzynarodowych związanych z USA, a niemal 670 odwołano. W czwartek zakłócenia objęły kolejne tysiące połączeń.

Jeden z pasażerów lotniska LaGuardia w Nowym Jorku opowiedział BBC, że przez 13 godzin czekał na możliwość wylotu do Chicago.

Żywioł nie oszczędził także środkowych stanów. W Missouri intensywne opady śniegu doprowadziły do awarii energetycznych i utrudnień komunikacyjnych. W niektórych miejscowościach spadło nawet 38 centymetrów śniegu.

Z kolei w Wirginii silny wiatr powalił charakterystyczne, bezlistne drzewo na plaży Grandview, znane jako „Drzewo Żalu”, które mieszkańcy i turyści od lat ozdabiali muszelkami.

– Być może w końcu trafiło na burzę, której nie zdołało przetrwać – ocenił lokalny meteorolog Ricky Matthews.

W związku z rozmiarem zniszczeń prezydent Donald Trump został zapytany o możliwość przekazania dodatkowej pomocy federalnej regionom dotkniętym żywiołem.

– Przyjrzymy się temu. Otrzymaliśmy też wnioski od innych – odpowiedział amerykański przywódca.

Trump zatwierdził już odrębną pomoc federalną dla Florydy, przeznaczoną na usuwanie skutków wcześniejszych powodzi.

Skala nawałnic doprowadziła również do bezprecedensowej decyzji w Nowym Jorku. Jubileuszową, setną Paradę Święta Dziękczynienia organizowaną przez dom towarowy Macy's przełożono z czwartku na sobotę, 28 listopada, ze względów bezpieczeństwa.