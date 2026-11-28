Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części czterech województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Najtrudniejsze warunki prognozowane są na najbliższe dwie noce.

Ostrzeżenia IMGW zaczną obowiązywać w sobotę, 28 listopada, o godzinie 20.00. W części południowych regionów utrzymają się aż do poniedziałkowego poranka.

– Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17°C do -15°C – informują synoptycy IMGW.

W ciągu dnia temperatura na obszarach objętych najdłużej obowiązującym alertem wyniesie od minus 6 do minus 2 stopni Celsjusza. Wiatr będzie osiągał średnią prędkość od 10 do 20 km/h.

Najsilniejszy mróz spodziewany jest na południu Małopolski, Podkarpacia i Śląska. Ostrzeżenia obejmują między innymi powiaty tatrzański, nowotarski, nowosądecki, bieszczadzki, sanocki, leski i żywiecki.

Osobny alert wydano dla części Dolnego Śląska, w tym okolic Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Kłodzka. Tam temperatura może spaść do około minus 15 stopni, a ostrzeżenie ma obowiązywać do niedzielnego poranka.

To jednak nie koniec zagrożeń.

– Prognozowane są zamiecie śnieżne – ostrzega Instytut.

W południowej części Podkarpacia, szczególnie w Bieszczadach, wiatr może osiągać prędkość do 35 km/h, a w porywach nawet 55 km/h. Ostrzeżenie przed zawiejami i zamieciami będzie obowiązywać od soboty od godziny 18.00 do niedzieli do godziny 7.00.

Trudne warunki mogą powodować ograniczenie widoczności na drogach, tworzenie się zasp oraz utrudnienia komunikacyjne.

Jak wyjaśnia IMGW w weekendowej prognozie, Polska znajdzie się pod wpływem wyżu, a do kraju napłynie bardzo zimne powietrze.

– Pozostaniemy w chłodnym powietrzu arktycznym – zapowiadają meteorolodzy.

W niedzielę mróz utrzyma się w całym kraju, choć największe spadki temperatur nadal będą dotyczyć regionów południowych.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia oraz powodować straty materialne.