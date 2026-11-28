– Nie jestem zaskoczony wetem prezydenta – powiedział Petru w piątkowym programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News.

Polityk wyjaśnił, że od października sprzeciwiał się łączeniu zmian korzystnych dla części podatników PIT z dodatkowymi obciążeniami przedsiębiorstw.

– To jest błąd dlatego, że efektem tego ostatecznym jest weto – ocenił.

Wskazał, że podczas prac parlamentarnych zgłaszał poprawki mające wyeliminować podwyżkę CIT oraz wprowadzić automatyczną waloryzację progów podatkowych.

Petru uderza w pomysł rządu: „Nie skleja się” tych zmian

W osobnym wpisie na platformie X parlamentarzysta jeszcze wyraźniej skrytykował konstrukcję rządowej reformy.

– Nie skleja się obniżki podatku dla pracujących z podwyżką CIT dla polskich firm – stwierdził.

Dodał, że „weto było do przewidzenia”, a odpowiedzialność za fiasko zmian ponoszą autorzy projektu, którzy nie rozdzielili korzystnych dla pracowników rozwiązań od podwyżek podatków dla przedsiębiorców.

Petru zwrócił również uwagę na problem inflacyjnego wzrostu obciążeń podatkowych.

– Progi podatkowe powinny rosnąć wraz z inflacją w sposób naturalny – przekonywał.

Jego zdaniem rząd powinien przygotować odrębną ustawę obniżającą PIT, bez jednoczesnego zwiększania CIT. Takie rozwiązanie mogłoby zostać uchwalone jeszcze w grudniu.

Zawetowane przepisy przewidywały podwyższenie pierwszego progu PIT ze 120 do 130 tys. zł oraz wprowadzenie stawki 24 proc. dla dochodów między 130 a 150 tys. zł. Równocześnie CIT dla przedsiębiorstw osiągających ponad 50 mln euro rocznych przychodów miał wzrosnąć z 19 do 22 proc., a limit uprawniający do ryczałtu miał zostać radykalnie ograniczony.

Prezydent Nawrocki, uzasadniając odmowę podpisania ustawy, ocenił, że proponowane rozwiązania „niewielu dają, większości odbierają”.