Sprawa jest efektem wielomiesięcznej, intensywnej pracy funkcjonariuszy Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy współpracowali z prokuratorami I Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Czynności procesowe i pozaprocesowe, a także prowadzone działania operacyjne pozwoliły zgromadzić materiał dowodowy dający podstawy do przeprowadzenia realizacji i zatrzymania łącznie 12 osób. W trakcie działań policjanci ściśle współpracowali również z kierownictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Wśród zatrzymanych znalazło się trzech urzędników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wieku 53, 52 i 44 lat, 56-letnia była urzędniczka, wszyscy pełnili funkcje kierownicze, oraz ośmiu pośredników.

Z ustaleń śledczych wynika, że w latach 2023–2025 urzędnicy mieli przekraczać swoje uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Proceder polegał między innymi na przyjmowaniu dokumentacji dotyczącej legalizacji pobytu cudzoziemców z pominięciem obowiązującej kolejności wpływu spraw, a także antydatowaniu i wydawaniu zaświadczeń. Jak ustalili śledczy, dochodzić miało również do przyspieszania procedur administracyjnych dotyczących uznawania cudzoziemców za obywateli polskich oraz wydawania zezwoleń na pobyt stały i czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Istotną rolę w tym procederze mieli odgrywać pośrednicy, którzy uczestniczyli w organizowaniu i usprawnianiu nielegalnego załatwiania spraw urzędowych związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców.

Podczas prowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli obszerny materiał dowodowy, w tym nośniki danych, odręczne notatki oraz dokumentację administracyjną. Funkcjonariusze ujawnili również i zabezpieczyli pieniądze w walucie polskiej i obcej o łącznej wartości około 200 tysięcy złotych, a także złote monety i sztabki o łącznej wadze 55 gramów.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów dotyczących między innymi przestępstw z art. 228 i 229 oraz art. 231 § 1 i 2 Kodeksu karnego.

Wobec zatrzymanej 56-letniej byłej urzędniczki sąd podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, a wobec pozostałych osób zatrzymanych zastosowane zostały wolnościowe środki zapobiegawcze.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a prowadzone postępowanie ma na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego procederu oraz zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób.