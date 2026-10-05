Sprawa jest następstwem śledztwa dotyczącego niedopuszczenia do wykonywania obowiązków czworga osób wybranych przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura Krajowa poinformowała 23 września o przedstawieniu zarzutów Zofii H., dyrektor Kancelarii TK, oraz Piotrowi P., komendantowi Straży Trybunalskiej.

Prokuratura stawia zarzuty pracownikom TK

Według Prokuratury Krajowej postępowanie dotyczy m.in. podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych oraz działania na szkodę prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Śledczy wskazują również na podejrzenie „złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych” poprzez m.in. niezapewnienie sędziom odpowiednich warunków pracy i wynagrodzenia, nieprzydzielanie im spraw oraz niedopełnienie formalności związanych z ich zatrudnieniem.

Prokuratura zarzuca także, że działania te miały w konsekwencji uniemożliwić wskazanym osobom podjęcie działalności orzeczniczej.

Zofia H. i Piotr P. nie przyznali się do zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze obejmujące m.in. zawieszenie w czynnościach służbowych.

Trybunał mówi o „bezprecedensowym ataku”

W poniedziałek Trybunał Konstytucyjny poinformował o odpowiedzi prezesa TK na działania prokuratury.

„Wobec bezprecedensowego ataku Prokuratury Krajowej wymierzonego w Trybunał Konstytucyjny, a w szczególności w Dyrektora Kancelarii i Komendanta Straży Trybunalskiej oraz ich zawieszenia w czynnościach służbowych, Prezes Trybunału Konstytucyjnego Pan Bogdan Święczkowski podjął decyzje personalne” – przekazano w komunikacie TK.

Na czas nieobecności dyrektor Kancelarii TK jej obowiązki powierzono dotychczasowej pracownicy Trybunału Beacie Białowąs.

Jednocześnie na stanowisku doradcy prezesa TK do spraw bezpieczeństwa Trybunału Konstytucyjnego zatrudniony został były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego płk Andrzej Stróżny.