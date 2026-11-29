Światło na wigilijnym stole

Konferencja inaugurująca tegoroczną edycję akcji odbyła się w świetlicy socjoterapeutycznej Caritas Archidiecezji Warszawskiej na Ursynowie. To właśnie takie placówki korzystają ze środków pozyskiwanych dzięki rozprowadzaniu wigilijnych świec.

Zainicjowane przez Caritas Polska w latach 90. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom od 2000 roku ma charakter ekumeniczny. Przez cały Adwent świece będą rozprowadzane w parafiach katolickich, ewangelickich i prawosławnych w całym kraju. Od 2018 roku akcji towarzyszy hasło „Świeca, która tworzy polską Wigilię”.

Pamięć o drugim człowieku

Wicedyrektor Caritas Polska Małgorzata Jarosz-Jarszewska w rozmowie z Vatican News porównała wigilijną świecę Caritas do tradycji pozostawiania przy stole dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego gościa.

„To jest tak naprawdę symbol tego, że myślimy o innych” – podkreśliła, wskazując na potrzebę pamięci o osobach samotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji.

Dyrektor Caritas Polska ks. Janusz Majda zachęcił, aby w przygotowaniach do Bożego Narodzenia nie zapominać o najmłodszych potrzebujących pomocy. „Niech ta świeca, świeca Caritas rozświetla świat, rozgrzewa nasze serca” – mówił.

By każde dziecko rozwijało skrzydła

Ks. Majda zwrócił uwagę na sytuację dzieci, których rodziców nie stać na dodatkowe zajęcia, wakacyjny wypoczynek czy rozwijanie zainteresowań. Zauważył również, że problemem, niezależnie od sytuacji materialnej rodziny, bywa brak czasu rodziców dla dzieci.

„W Caritas chcemy, by każde dziecko bez względu na swoją sytuację rodzinną mogło się rozwijać” – podkreślił.

Dzięki środkom pozyskiwanym z rozprowadzania wigilijnych świec Caritas organizuje wakacyjny wypoczynek dla około 20 tys. dzieci rocznie, prowadzi programy stypendialne, m.in. „Skrzydła” i „Dwa Talenty”, finansuje posiłki w szkołach, rehabilitację i działalność placówek opiekuńczych. W tym roku kontynuuje również pomoc dzieciom na Kubie, które doświadczyły skutków huraganu Melissa.

Jedność poprzez miłosierdzie

Dyrektor generalna Diakonii Polskiej Wanda Falk zwróciła uwagę na wyzwania, z którymi mierzą się współcześnie dzieci i młodzież: kryzys zdrowia psychicznego, samotność, przemoc rówieśniczą i nierówności ekonomiczne.

„Solidarność i troska prowadzą nas do niezgody na cierpienie i wykluczenie społeczne oraz motywują do działania” – zaznaczyła.

Z kolei ks. Doroteusz Sawicki, dyrektor prawosławnego Eleos, wskazał, że wieloletnia współpraca trzech organizacji jest czymś więcej niż inicjatywą ekumeniczną. „To już jest jedność, do której zdążamy. Może tylko w pewnym wycinku naszego życia i kościelnego współistnienia, ale to jest jedność” – podkreślił, zachęcając wszystkich włączających się w akcję, by czuli się jej współgospodarzami.

Światło z Betlejem

Z Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom związana jest również tradycja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Jak zapowiedziała naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrzyni Martyna Kowacka, także w tym roku harcerze będą przekazywać je na świecach wigilijnego dzieła.