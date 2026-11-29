W ub. poniedziałek rzecznik prokuratora generalnego, prok. Anna Adamiak poinformowała o skierowaniu wniosków o uchylenie immunitetów w ramach śledztwa dot. Collegium Humanum. Jeden z wniosków dot. posła KO (zawieszonego w prawach członka) Michała Kołodziejczaka. Wedle ustaleń „Rzeczpospolitej”, na liście mieli znaleźć się też wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz europoseł Polski 2050 Michał Kobosko.

– „Sprawa mogłaby być dla nich kłopotliwa wizerunkowo, tym bardziej, że Hołownia, jak ujawniła w ubiegłym tygodniu »Rzeczpospolita«, ma szansę na polityczny awans – zostanie ambasadorem RP w Watykanie. Gdyby był podejrzanym, jego szanse na dyplomatyczną karierę ległyby w gruzach”

– zauważył dziennik.

Ostatecznie więc wniosku ws. wicemarszałka Hołowni nie skierowano. Temat rozwija „Newsweek”.

– „Nieoficjalnie wiadomo, że śledczy mają wszystkie materiały, by złożyć stosowny wniosek. Brakuje tylko politycznej decyzji”

– wskazuje tygodnik.

„Co oni zrobili z Polski…”

Na doniesienia te zareagował europoseł PiS Waldemar Buda.

– „Zobaczcie co oni zrobili z Polski, skompletowali wniosek o uchylenie immunitetu wobec jednego z liderów w Sejmie, nie wysyłają go i traktują jako element szantażu. To jest Białoruś”

– stwierdził.

– „Na miejscu pełnomocnika Szymona Hołowni żądałbym umorzenia postępowania albo skierowania wniosku bo to szansa na oczyszczenie się. A połączenie PG z MS w warunkach polskich to katastrofa”

– dodał.