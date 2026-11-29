Karol Kubicki, Fronda.pl: Rozpoczynamy kolejny Adwent. Czym jest dla Księdza ten czas? Perspektywa tych czterech tygodni budzi w Księdzu radość i nadzieję czy raczej pewne zniechęcenie – bo trzeba będzie starać się bardziej niż na co dzień, a nie wiadomo, co z tego wyjdzie? Z jakim nastawieniem podchodzi Ksiądz do tegorocznego Adwentu?

Ks. Mateusz Szerszeń, michalita, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”: Podchodzę do niego z pośpiechem. Takie podejście wynika z tego, że Adwent jest dla mnie przypomnieniem, iż czas jest krótki. Wielki Post trwa czterdzieści dni i wtedy rzeczywiście mamy wrażenie, że tego czasu jest dużo. Z Adwentem jest inaczej. To tylko cztery tygodnie. Zaledwie miesiąc – i będą święta. Adwent jest krótki.

Perspektywa krótkiego czasu jest głęboko biblijna. Św. Paweł pisze, że czas jest krótki, a zatem mamy być gotowi na to, co nadchodzi – co już pojawia się na horyzoncie i za chwilę będzie realną częścią naszego życia (zob. 1 Kor 7,29–31; Rz 13,11–12 – red.).

Sam patrzę na Adwent w dwojaki sposób: jako na czas Objawienia i Wcielenia. W pierwszej części tego okresu zawsze bardzo mocno staram się zagłębić w Apokalipsę św. Jana, która jest też przecież nazywana Objawieniem św. Jana. To okazja, by przypomnieć sobie, że żyję w czasach ostatecznych. Uświadomić sobie, że koniec czasów nie jest gdzieś daleko i tak naprawdę każdego dnia po raz ostatni przeżywam każdą z tych chwil.

Adwent jest dla mnie też czasem Wcielenia, przypominającym mi jedną z podstawowych prawd mojej wiary: Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Bóg znalazł sposób na odkupienie człowieka. Ze wszystkich możliwości – bo Bóg jest wszechmogący – wybrał tę jedną. Postanowił, że stanie się człowiekiem i jako człowiek umrze na krzyżu dla naszego zbawienia. To jest wielka prawda, wielki pomysł Boga na uratowanie świata.

Ma Ksiądz jakiś zwyczaj, jakąś praktykę czy tradycję, które szczególnie pomagają w przeżywaniu tego czasu? Co najbardziej lubi Ksiądz w Adwencie?

Staram się w czasie Wielkiego Postu przeczytać wszystkie cztery Ewangelie, a w Adwencie wszystkie pisma Nowego Testamentu oprócz Ewangelii. Od lat jest to taka moja prywatna praktyka. Myślę, że każdy, kto chce się duchowo rozwijać, powinien przynajmniej raz w roku przeczytać Nowy Testament. Chwała tym, którym uda się przeczytać całe Pismo Święte. Ale uważam, że dla chrześcijanina przeczytanie całego Nowego Testamentu w ciągu roku to jest pewne minimum, by pozostawał w stałym kontakcie ze Słowem Bożym.

Okres Adwentu ma dwóch szczególnych patronów: Matkę Najświętszą i św. Jana Chrzciciela. Z tradycyjnych praktyk, które pomagają mi w przeżywaniu prawd Objawienia i Wcielenia oraz w zagłębianiu się w Słowo Boże, szczególne miejsce zajmuje uczestnictwo we Mszach roratnich. Roraty zawsze były dla mnie przestrzenią, w której mogłem sobie uświadomić, że żyję w ciemnościach i czekam na Chrystusa, który jest moim Światłem. Mam Niepokalaną, która zapowiada Jego nadejście, i Jana Chrzciciela, który bezpośrednio na Niego wskazuje. Roraty, na które przychodzimy wcześnie rano – przez co musimy podjąć jakiś trud – pomagają też w przeżywaniu tajemnicy Kościoła jako wspólnoty.

Zwraca Ksiądz uwagę na eschatologiczne przesłanie Adwentu. Dzisiejsza Ewangelia zaprasza do postawy czujności. Chrześcijanin ma czuwać, by być gotowy na przyjście Pana. Celem Adwentu jest nie tylko przygotowanie nas do świętowania Bożego Narodzenia, ale również przygotowanie na paruzję. Kilka dni temu pewien polski ksiądz opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował, że rezygnuje z tych mediów i z telewizji, by skupić się bardziej na realnych relacjach i modlitwie. Nieco zaskakujące było uzasadnienie jego decyzji. „(…) od kilku miesięcy towarzyszy mi wrażenie zbliżającego się końca świata” – napisał. Podziela Ksiądz przekonanie, że pewne wydarzenia na świecie wskazują, iż czas końca jest rzeczywiście blisko?

Jesteśmy oczywiście bliżej paruzji niż na przykład chrześcijanie pierwszych wieków. Minęło przecież dwa tysiące lat, od kiedy na świecie pojawili się chrześcijanie. Warto zwrócić uwagę, że choć oni nie doświadczyli paruzji, to byli święcie przekonani, że nastąpi ona za ich życia. Zatem my, żyjąc o dwa tysiące lat bliżej tego wydarzenia, powinniśmy mieć jeszcze silniejsze przekonanie o bliskości nadejścia Chrystusa Pana.

Potrafimy przy tym odczytywać znaki końca czasu. One pojawiają się w historii nieustannie. Każdy, kto odchodzi z tego świata, doświadcza swego rodzaju końca świata. Kończy się jego świat, jego życie. Będzie oczywiście musiał jeszcze czekać na sąd ostateczny, ale każdy z nas – o ile rzeczywiście Pan Jezus nie wróci na ziemię za naszego ziemskiego życia – doświadczy po śmierci sądu szczegółowego, będącego zapowiedzią sądu powszechnego. W tym sensie tym bardziej jesteśmy ludźmi końca czasów i nie możemy o tym zapominać.

W wypowiedzi wspomnianego księdza pojawił się wątek odpoczynku od mediów społecznościowych. Kojarzy mi się on z opowieścią o uczniu, który przyszedł do jednego z ojców pustyni, aby zapytać go, w jaki sposób może prowadzić świątobliwe życie na pustyni. W odpowiedzi ten ojciec stwierdził, że dzisiaj prawdziwej pustyni już nie ma. Myślę, że XXI wiek to również czas, w którym prawdziwej pustyni już nie ma. To znaczy, że jedynym miejscem, w którym możemy się schronić, jest nasze wnętrze. To jest ta izdebka, o której mówi Pan Jezus w Ewangelii (zob. Mt 6,6 – red.).

Mówi Ksiądz o śmierci człowieka jako jego osobistym końcu świata. Adwent to więc też dobry czas, by przygotowywać się na dzień swojej śmierci. To w ogóle możliwe? Można przygotować się na śmierć? Pokonać strach przed nią?

Myślę, że tak. Jestem zakonnikiem michalitą. W naszych wspólnotach mamy taką praktykę, że wyznaczamy sobie w miesiącu jeden dzień, który nazywamy „dniem dobrej śmierci”. To swego rodzaju dzień skupienia. Tego dnia korzystamy z sakramentu pojednania i załatwiamy wszystkie niedomknięte sprawy, rozwiązujemy jakieś spory, wyjaśniamy nieporozumienia. W ten sposób pod wieczór, gdy odmawiamy wspólne modlitwy, możemy ze spokojnym sumieniem przyjąć, iż zbliżająca się noc być może będzie ostatnią w naszym życiu. Pod koniec tych modlitw bardzo przejmującym momentem jest dla mnie wezwanie do modlitwy za tego, który pierwszy z nas umrze. Odmawiamy wówczas w intencji tego brata modlitwę „Pod Twoją obronę”. Takie słowa budzą w człowieku zrozumiałe poruszenie. Nie wiem, czy modlę się za siebie, czy za współbrata, który siedzi obok. Na pewno jednak któryś z nas umrze pierwszy. Daje mi to wielką radość i uwalnia od lęku przed śmiercią, bo wiem, że już za życia modlą się za mnie moi bliscy, moi współbracia. Śmierć nie jest żadnym końcem. Tak naprawdę jest dopiero początkiem. Początkiem nowej drogi, która prowadzi do Boga.

Z czasami końca wiąże się tajemnica działalności Antychrysta na świecie. Kim lub czym on jest? Możemy go dziś zidentyfikować?

Podejmuję ten wątek w swojej najnowszej książce „Czasy Antychrysta”. Staram się w niej przede wszystkim uzasadnić biblijnie, że żyjemy w czasach Antychrysta. Po wniebowstąpieniu Pana Jezusa objawiła się tajemnica nieprawości. Św. Paweł wprost zapowiedział, że pojawi się człowiek, który będzie przeciwnikiem Boga (zob. 2 Tes 2,3–12 – red.). Pismo Święte zapowiada, że ten duch Antychrysta będzie obecny w świecie, będzie zagrożeniem dla Kościoła (zob. 1 J 4,3 – red.). Tak rzeczywiście było już w czasach apostolskich i tak jest również dziś. Zmienia się jedynie forma, dlatego że na świecie jest wielu antychrystów, czyli przeciwników Chrystusa (zob. 1 J 2,18 – red.). W zależności od epoki, miejsca i kultury, w których działają owi przeciwnicy Chrystusa, duch Antychrysta przybiera różne formy. Czy to poprzez różne herezje, czy poprzez działania polityczne, czy też przez szerzenie przekonania, że zbawienie przyjdzie przez technologię – duch Antychrysta się unosi. Jedynym bezpiecznym miejscem na tym świecie, w którym możemy się schronić przed wielkim podstępem Antychrysta, jest Kościół katolicki. Ocaleją ci, którzy mają prawdziwą relację z Chrystusem, bo oni nie dadzą się zwieść i pozostaną wierni prawdzie.

Na koniec chciałbym poprosić Księdza o jedną konkretną radę, która może pomóc lepiej przeżyć Adwent.

Może nie będę oryginalny, ale wskażę na modlitwę. Uważam, że modlitwa jest najważniejszą sprawą w życiu człowieka wierzącego. Bez modlitwy nie da się dobrze przeżyć roku liturgicznego. Jeżeli ktoś tylko odhacza kolejne dni w kalendarzu, licząc, ile ich zostało do świąt, to zdecydowanie za mało. Wielcy święci, wielcy mistycy, przygotowując się do ważnych wydarzeń – a święta są dla ludzi wierzących takim wydarzeniem – przede wszystkim zagłębiali się w modlitwie. Dzisiaj mamy ogrom możliwości korzystania z różnego rodzaju szkół modlitwy. Możemy słuchać konferencji, pojechać na rekolekcje, sięgnąć po lekturę duchową. Wreszcie możemy też w Adwencie, tak jak mówiłem na początku, sięgnąć po Pismo Święte i na przykład przeczytać adwentowe fragmenty o przyjściu Pana Jezusa czy o tym, kim jest Antychryst. Możemy sięgnąć do Apokalipsy i uwierzyć, że paruzja, czyli powtórne przyjście Pana Jezusa, jest czymś upragnionym i dobrym.