W rozważaniu na pierwszą niedzielę Adwentu Leon XIV przypomniał, że rozpoczynający się okres liturgiczny przygotowuje chrześcijan do świętowania narodzenia Chrystusa, a zarazem ożywia oczekiwanie na Jego powtórne przyjście na końcu czasów.

Dlatego Ewangelia kieruje do wierzących wezwanie: „Czuwajcie”.

Nie chodzi o bezsenną noc

Papież zauważył, że współcześnie, zwłaszcza wśród młodych ludzi, powszechne jest przeżywanie nocy bez snu. Inni po dniach wypełnionych obowiązkami, odczuwając wieczorem niepokój i pustkę, szukają ucieczki w rozrywce i zabawie.

„Z pewnością nie do takiego «czuwania» wzywa nas Słowo Boże” – podkreślił Ojciec Święty.

Prawdziwe czuwanie jest czasem wyciszenia. Kiedy milkną zewnętrzne głosy i hałasy, człowiek zaczyna wyraźniej słyszeć najgłębsze pytania swojego serca i może otworzyć się na odpowiedź Boga.

Bóg nie krzyczy, lecz puka

Leon XIV wskazał, że do takiej ciszy prowadzi tajemnica Bożego Narodzenia. Jest ono nocą oczekiwania, czułości i prostoty, w której Bóg stał się człowiekiem.

Wydarzenie sprzed ponad dwóch tysięcy lat dzięki łasce pozostaje żywe i obecne także dzisiaj. Wzywa człowieka, aby się zatrzymał, porzucił postawę obronną i znalazł odpoczynek w ramionach Ojca.

„Pan, szanując naszą wolność, nie krzyczy, nie wyważa drzwi, lecz puka” – powiedział Papież. Jak dodał, Bóg niestrudzenie szepcze człowiekowi słowa prawdy i miłości.

Czuwać oznacza zatem ćwiczyć się w słuchaniu Jego głosu i przyjmowaniu Jego obecności.

Adwentu nie można stracić

Leon XIV wskazał konkretne drogi adwentowego czuwania: modlitwę, udział w Eucharystii, spowiedź, słuchanie Słowa Bożego oraz dzieła miłości.

Adwent jest okazją, aby odnowić te praktyki, zatrzymać się nad prawdziwym znaczeniem codziennych wydarzeń i lepiej rozpoznać decyzje, które należy podjąć. Pozwala również na nowo scalać życie przed Bogiem i pielęgnować pokój serca.

Papież przywołał świadectwo św. Augustyna, który po długich poszukiwaniach wyznał, że tylko w Bogu znalazł dla swojej duszy bezpieczną przystań.