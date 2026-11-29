Środowiska proaborcyjne zorganizowały wczoraj manifestację przed Pałacem Prezydenckim, domagając się od głowy państwa podpisania przygotowanych przez obóz Donalda Tuska ustaw liberalizujących prawo aborcyjne. Relację z tego wydarzenia zaprezentowano w programie „19:30” na antenie TVP w likwidacji.

– „Pod Pałac Prezydencki pomaszerowały dzisiaj kobiety. Główny lokator pałacu ma czas do poniedziałku, aby podpisać ustawy aborcyjne”

– rozpoczął prowadzący.

Na szokujący materiał uwagę zwrócił popularny na portalu X profil „chrzanik”.

– „Naprawdę liczę na to, że w przyszłym roku wszyscy skończycie na YouTubie kilkoma tysiącami wyświetleń na odcinek. Tępi propagandyści dla największego betonu.”

– zwrócił się do pracowników mediów publicznych autor.