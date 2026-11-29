Eurodeputowany wystąpił w podcaście Grzegorza Jankowskiego „Jankowski Kontra” na kanale Polsat News, gdzie opowiedział o tym, w jaki sposób łączy aktywność w polityce ze swoją wiarą. Polityk ocenił, iż „człowiek, który wierzy w Boga, jest człowiekiem silniejszym”.

– „Jest w stanie poradzić sobie z tym, że nie panuje nad swoją przeszłością, teraźniejszością i przyszłością”

– podkreślił.

Zauważył, że „wielu ludzi ma dzisiaj naturalny lęk przed tym, co wydarzy się w przyszłości”, co „paraliżuje ich w życiu, z tego wynikają depresje, są kolejki do psychiatrów”. Wskazał, że „kiedyś tego nie było”.

– „Dlatego, że kiedyś ludzie mieli wiarę i wiedzieli, że część tych problemów mogą oddać Bogu”

– stwierdził.

Bohaterscy policjanci z Krakowa

W przekonaniu polityka przykładem tego, jak wiele można osiągnąć poprzez naśladowanie Jezusa, są dramatyczne wydarzenia z Krakowa. Jaki przypomniał, że zamachowiec tworzył nienawistne wpisy pod adresem Kościoła. Tymczasem „policjanci, którzy uratowali wiele żyć ludzkich, pomimo tego jak państwo było zorganizowane, poznali się w kościele, służąc Bogu”.

– „Tak uformowali swoją duszę, żeby naśladować Chrystusa w tym sensie, ze Chrystus był w stanie oddać swoje życie za innych i oni, słuchając tego w kościele, też w momencie trudnym, kiedy są sekundy na podjęcie decyzji, też byli gotowi oddać swoje życie za innych”

– powiedział.

Europoseł o spowiedzi

Patryk Jaki zdradził, że sam co niedzielę chodzi do kościoła. Korzysta też z sakramentu pojednania.

– „To też sprawiło, że ja staję się, czuję, że jestem lepszym człowiekiem, nie idealnym, ale lepszym człowiekiem”

– ocenił.

Zdziwienie wyraził red. Jankowski.

– „Przecież wy knujecie, kombinujecie, kłamiecie, polaryzujecie, niszczycie tkankę społeczną, ludziom kity wciskacie”

– stwierdził dziennikarz.

Europoseł przyznał, że jako młody polityk tak działał.

– „Jak byłem młodym człowiekiem, czytałem sondaże, patrzyłem, co się opłaca i tak dalej. Wstydzę się dzisiaj za to. Dzisiaj staram się szukać tego, co jest dobre dla Polski. Nawet jak trzeba iść pod prąd, to jestem w stanie pójść pod prąd”

– zapewnił.

W kontekście sakramentu pojednania, Jaki mówił o przyglądaniu się temu, w jaki sposób wykorzystuje się dane przez Boga talenty.

– „Nie mam wątpliwości, że Bóg wyznaczył mi drogę pracy dla Rzeczpospolitej. Tyle zbiegów okoliczności sprawiło, że ja jestem w polityce, bo ja chciałem być piłkarzem. Zbieg okoliczności sprawił, że zostałem politykiem”

– podkreślił.

Opowiedział też o jednym z momentów, w którym chciał zrezygnować z polityki. Było to w czasie jego zaangażowania w komisję reprywatyzacyjną.

– „Był na mnie potężny atak całego systemu III RP. Wymyślano jakieś skandaliczne opowieści. Według tego, co słuchałem, nie było przestępstwa, którego bym nie popełnił, w internecie odbywał się na mnie hejt – nawet wyższego wykształcenia nie miałem z tego, co tam opowiadali. To było straszne, zdarzało się, że ludzie pluli na mnie na ulicach”

– relacjonował.

Wtedy przyniesiono mu egzemplarz „O naśladowaniu Chrystusa” z zaznaczonym cytatem „Nie chciejcie żadnych sukcesów, które nic was nie kosztują”. Książkę ktoś wysłał do resortu anonimowo.

– „Więcej miałem takich znaków w życiu i wierzę, że to droga, na którą skierował mnie Bóg. To, że mogę służyć Rzeczpospolitej – uważam, że to jest wielki zaszczyt”

– powiedział.

Zaznaczył, że „skoro Pan Bóg dał ci talenty, to masz obwiązek jest wykorzystać”.

– „Dostałeś coś, czego nie dostaje większość ludzi w Polsce, szansę służenia Rzeczpospolitej. To jest wielki zaszczyt, sens mojego życia”

– zapewnił.