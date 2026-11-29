Publiczny konflikt pomiędzy znanym w mediach jako „Ksiądz z Osiedla” ks. Rafałem Główczyńskim SDS a władzami polskiej prowincji salwatorianów rozpoczął się pod koniec października, po publikacji komunikatu na temat przeniesienia duchownego z okolicy Warszawy do Trzebnicy. W komunikacie salwatorianie poinformowali, że miejsce pracy ks. Główczyński miał zmienić już w lipcu, kiedy to zwyczajowo odbywają się zmiany personalne w zgromadzeniu. Zgodnie z komunikatem, władze zgodziły się jednak, by duchowny pozostał w dotychczasowym miejscu do końca października. Pojawiły się też zastrzeżenia co do planów zakupu przez niego barki i domu rekolekcyjnego na Maderze. Komunikat bardzo nie spodobał się samemu zainteresowanemu. Ks. Główczyński opublikował na Facebooku wulgarny wpis, w którym oskarżył przełożonych o mijanie się z prawdą. Później władze zgromadzenie nałożyły na 40-letniego kapłana zakaz prowadzenia mediów społecznościowych, występowania w mediach oraz organizowania zbiórek charytatywnych. Mimo to, na profilu zakonnika na Facebooku pojawił się kolejny wpis. Wobec tego władze zakonu zdecydowały o znacznie poważniejszych środkach karnych.

„Ksiądz z Osiedla” suspendowany

Wczoraj wieczorem opublikowano oświadczenie Zarządu Polskiej Prowincji Salwatorianów, w którym przedstawiono chronologię podejmowanych działań. Poinformowano, że na ks. Główczyńskiego „została nałożona kara suspensy, która wiąże się z tym, że aktualnie ks. Rafał nie może sprawować jakichkolwiek sakramentów i sakramentaliów, w tym Eucharystii”.

– „Ponadto została złożona prośba do ordynariusza wrocławskiego o wycofanie mu upoważnienia do słuchania spowiedzi i głoszenia Słowa Bożego. W decyzji, którą ks. Rafał otrzymał, zostało mu przypomniane, że w tej sytuacji, gdyby mimo zakazu wynikającego z suspensy, próbował sprawować sakrament pokuty i pojednania, rozgrzeszenie przez niego udzielone będzie nieważne. Otrzymał również zakaz noszenia stroju zakonnego i duchownego oraz zamieszczania zdjęć w przestrzeni medialnej na których występuje w takim stroju”

– przekazano.

Dodano, że „w celu zabezpieczenia właściwego trybu życia i posługi wspólnoty zakonnej, do której należy, zgodnie z normą kan. 703 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z dniem 28 listopada br., został wydalony z domu zakonnego w trybie natychmiastowym”.

– „Powyższe decyzje nie mają jeszcze charakteru ostatecznego i ks. Rafał nadal ma możliwość powrotu zarówno do wspólnoty zakonnej jak i pełnienia posługi kapłańskiej”

– zastrzegają władze salwatorianów.

Po przedstawieniu szczegółów na temat całej sprawy, autorzy oświadczenia proszą o modlitwę w intencji zgromadzenia.

„Wyrzucili mnie na ulicę…”

Sam ks. Główczyński opublikował wczoraj wpis, w którym zapowiedział, że od decyzji przełożonych odwoła się do Stolicy Apostolskiej.

– „Najlepsze lata poświęciłem Bogu i Zgromadzeniu, a prowincjał kazał mi w ciągu 24h opuścić dom zakonny, bez pytania, czy mam się gdzie podziać, bez żadnej pomocy”

– żali się suspendowany kapłan.

Duchowny przedstawił swoją wersję wydarzeń i podkreślił, iż „został księdzem dla Boga, a nie dla prowincjała i jego ekipy”.

– „Będę się odwoływał do Rzymu, bo kocham Kościół, kocham być księdzem, kocham moje Zgromadzenie!”

– zapewnił.

Ks. Główczyński również prosi o modlitwę.

– „Teraz jadę do domu Rodziców, po drodze odwiedzając Mamę w Częstochowie. Polecam się modlitwie! Pamiętajcie, że w Kościele najważniejszy jest JEZUS obecny w sakramentach. Niech moje sprawy Wam tego nie przysłonią’

– zakończył swój wpis.