Październikowe wybory parlamentarne w Izraelu nie wyłoniły zwycięzcy, który mógłby samodzielnie rządzić krajem. Odpowiedniej większość nie uzyskał ani blok premiera Binjamina Netanjahu, ani opozycyjny blok z Gadim Eizenkotem na czele. Utworzenie rządu prezydent powierzył Eizenkotowi. Dotąd jednak prowadzone przez niego negocjacje nie zakończyły się sformowaniem stabilnej większości.

Partia palestyńska w rządzie?

Do rządzenia konieczny najpewniej będzie udział ugrupowań arabskich. Potencjalnym koalicjantom Eizenkot postawił cztery warunki: uznanie Hamasu za organizację terrorystyczną i zobowiązanie się do likwidacji jego potencjału militarnego oraz struktur w Strefie Gazy, uznanie żydowskiego i demokratycznego charakteru Izraela, poszanowanie wartości zawartych w deklaracji niepodległości i powszechnego obowiązku służby wojskowej.

Teraz jeden z tych warunków spełniła arabska partia Raam, uznając Hamas za organizację terrorystyczną. Potwierdził to lider tego ugrupowania Mansur Abbas, który wcześniej potępiał działania Hamasu jako akty terroru, uchylał się dotychczas od jednoznacznej oceny samej organizacji.

Wcześniej media donosiły, że w ramach rozmów o utworzeniu rządu Raam zobowiązał się do przestrzegania dyscypliny koalicyjnej, również w kwestiach dot. bezpieczeństwa. W zamian ugrupowanie chce otrzymać stanowiska ministerialne i wielomiliardowe inwestycje w miejscowościach arabskich.