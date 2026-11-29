Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek o zawetowaniu rządowego projektu, który zakładał podniesienie pierwszego progu podatkowego przy jednoczesnym wprowadzeniu dodatkowej, 24-procentowej stawki PIT oraz podwyższenie CIT z 19 do 22 proc. Głowa państwa nie podpisała też ustawy podnoszącej opłatę cukrową.

W żenujący sposób na decyzję prezydenta zareagował obóz rządzący z Donaldem Tuskiem na czele. Premier opublikował nagranie, na którym przerażone dzieci uciekają przed osobą przebraną za Grincha.

– „Zabrać ludziom pieniądze przed świętami potrafią tylko Grinch i Karol Nawrocki”

– napisał przewodniczący Koalicji Obywatelskiej.

Gwiazdowski podsumowuje rządzących

Postawę rządu podsumował w mediach społecznościowych prof. Robert Gwiazdowski.

– „Histeryczna reakcja premiera, jego ministrów i ich wyznawców i obelgi pod adresem prezydenta za weto do ustaw podatkowych to mocna poszlaka że od początku była to ustawka a nie ustawa”

– napisał prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym.