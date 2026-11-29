Środowiska aborcyjne zorganizowały wczoraj przed Pałacem Prezydenckim manifestację, domagając się od głowy państwa podpisania przygotowanych przez obóz władzy projektów rozszerzających dostęp do aborcji. W tym czasie, w ramach ósmego dnia nowenny w intencji Ojczyzny, na Jasnej Górze trwała Wielka Pokuta – dzień modlitwy przebłagalnej za grzechy indywidualne i narodu. W czasie Mszy świętej homilię wygłosił metropolita częstochowski abp Wacław Depo, który przywołał słowa listu św. Teresy z Kalkuty do Polaków.

– „Życie jest najpiękniejszym darem Boga. Uczcie swoich młodych kochać Boga. Uczcie ich modlić się. Z całych sił starajmy się utrzymać jedność w polskich rodzinach. Wnośmy prawdziwy pokój w nasze rodziny, otoczenie, miasto, kraj i świat. Zaczynajmy od pełnego miłości pokochania małego dziecka już w łonie matki”

– pisała święta we wrześniu 1996 roku.

Podkreślała, że „tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym świecie jest aborcja”.

– „Ponieważ jeżeli matka może zabić swoje własne dziecko, co może powstrzymać Ciebie i mnie od zabijania się nawzajem?”

– pisała Matka Teresa.

Wybawienie od głupoty, chamstwa i fanatyzmu

Kaznodzieja zaapelował o modlitwę w intencji „dobrej przemiany życia i zawierzenia Chrystusowi”. Posługując się słowami Romana Brandstaettera wołał też o „wybawienie nas od głupoty udającej mądrość, od kłamstwa udającego prawdę, od ślepoty udającej dalekowzroczność, od chamstwa udającego obrażoną godność, od fanatyzmu udającego wiarę, od brudu udającego czystość, od nienawiści udającej miłość, od niewoli udającej wolność i od szatana, który mówiąc »nie« myśli »tak«”.