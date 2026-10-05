Jak czytamy, obecne kierownictwo MSWiA masowo korzysta również z administracyjnej ścieżki przewidzianej w art. 8a ustawy. Od objęcia władzy przez obecną większość wydano ponad 2,7 tys. pozytywnych decyzji, podczas gdy odmów było zaledwie 40.

Według danych przekazanych przez MSWiA, do końca sierpnia 2026 roku wypłaty wyrównań wynikających z prawomocnych decyzji administracyjnych sięgnęły blisko 436 mln zł.

Setki milionów złotych i spór o pamięć o PRL

Skala wykorzystywania tego rozwiązania przez obecne władze MSWiA jest jednak nieporównywalnie większa niż wcześniej. Jak przekazało biuro prasowe resortu, „od 13 grudnia 2023 r. wydano ponad 2,7 tys. decyzji pozytywnych”. W tym samym okresie zapadło jedynie 40 decyzji odmownych oraz blisko tysiąc decyzji umarzających.

W programie „100 konkretów” Koalicja Obywatelska deklarowała: „Przywrócimy emerytom mundurowym prawa nabyte – uprawnienia emerytalne odebrane im z naruszeniem powszechnych norm prawa”.

MSWiA broni obecnej polityki, wskazując, że wcześniejsze obniżanie świadczeń obejmowało tysiące ludzi bez indywidualnego badania ich faktycznej działalności.

„Decyzje o obniżeniu świadczeń emerytalnych dotyczyły tysięcy osób bez przeprowadzania indywidualnej weryfikacji ich zasług, oceny postawy czy ewentualnych przewinień” – argumentował resort w odpowiedzi cytowanej przez „Rzeczpospolitą”.

Nie zmienia to faktu, że polityka obecnego rządu wywołuje zasadniczy spór o sposób rozliczania ludzi służących w strukturach państwa komunistycznego. Ustawa z 2016 roku obejmowała szeroki katalog instytucji uznanych za służące państwu totalitarnemu, w tym struktury Służby Bezpieczeństwa, ale także niektóre jednostki techniczne, łączności czy administracji.